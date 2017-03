publié le 26/03/2017 à 10:01

"Tous les grands commencent petit", affirme le petit Spirou dans la première bande-annonce du film du même nom, réalisé par Nicolas Bary, qui sortira en salles le 27 septembre 2017. Encore enfant, le jeune garçon connaît les joies et les peines de son âge entre école et bêtises. Mais le petit Spirou devra bientôt quitter ses amis et surtout son amoureuse Suzanne Berlingot. Comme son grand-père et sa mère avant lui, il a un destin professionnel tout tracé : il sera groom. Alors, avant de partir dès la prochaine rentrée pour l'école des grooms, le petit Spirou se lance dans une aventure extraordinaire avec son amoureuse.



Au casting de cette adaptation des bandes dessinées de Tome et Janry on retrouve Pierre Richard dans le rôle du grand-père de Spirou, Natacha Régnier dans celui de la mère et François Damiens dans celui de Monsieur Mégot, le professeur de sport du petit Spirou. Le rôle principal a été confié au jeune Sacha Pinault, 11 ans, rencontré par RTL en septembre dernier : "J'aimerais bien être comme certains acteurs, comme Johnny Depp. Quand je regardais dans une caméra, je me trouvais toujours moche, toujours nul... Et à cause de ça, je ne m'étais jamais dit que je pourrais être acteur".