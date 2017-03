Pascal Praud : "On a tous en nous quelque chose de Gaston Lagaffe"

publié le 01/03/2017 à 11:58

"M'enfin !? On a tous en nous quelque chose de Gaston Lagaffe", lance Pascal Praud. "Il ne travaille pas, il glande ; il a 60 ans, il en paraît 18 ; il est écolo avant l'heure, mais il ne milite que pour lui-même", décrypte le journaliste. "L'esprit français, quoi : paresseux, frondeur, planqué", résume-t-il.



"Il y a quelque chose d'immoral chez ce je-m'en-foutiste qui crache sur son employeur, prend la monnaie et n'est jamais viré", constate encore Pascal Praud. "Mais - et c'est là que ça nous touche - Gaston Lagaffe est sympathique", renchérit-il. "Il traverse la vie en espadrilles, on lui pardonne tout parce qu'il refuse les codes. C'est un anarcho-individualiste tendance sieste au bureau", analyse le journaliste.

"Il invente des trucs qui ne servent à rien, comme le Maxi-Gaston qui permet de ne pas se mordre les joues en mangeant. C'est un poète raté, un créatif perdu, un ado attardé", selon lui. "L'éternel amoureux de Mademoiselle Jeanne n'a pas grandi. On a tous quelque chose de Gaston Lagaffe", conclut Pascal Praud.