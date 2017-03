Gad Elmaleh dévoile sa BD, "Le Blond" : "Ma manière à moi de me faire aimer"

publié le 21/03/2017 à 10:39

La bande dessinée de Gad Elmaleh s'appellera... Le Blond. C’est une référence au personnage qu'il a créé sur scène il y a plus de 10 ans. Souvenez-vous le blond qui commence ces phrases comme ça : "Eh dis donc, Pitchounou, Louloute, il est où ton sac" ?! Le blond est cet homme parfait, qui fait tout bien, qui a la chance de ne pas être brun. "Je l'ai appelé le Blond, juste par opposition à moi, impeccable sur lui. Ce mec-là, je l'ai toujours trouvé un peu too much, j'étais intimidé", explique l'humoriste.



Mais qu'il soit sur scène ou aujourd'hui en bande dessinée, il n'est pas uniquement pour Gad Elmaleh un double autobiographique. "Je crois que c'est grâce au blond que j'ai développé l'humour et je me suis dit que c'était une arme qui m'appartiendrait et qui serait ma manière à moi de me faire aimer", confie le comédien.

L'album est construit comme un recueil de nouvelles, ce qui correspond à la physionomie des sketchs qu’il fait sur scène. D’ailleurs, la plupart de ces petites histoires sont directement inspirées de ses spectacles. On retrouve donc le blond au ski, au supermarché, chez le médecin, en avion, ou au lit. Et toujours aussi à l'aise, content de lui, quoi qu'il fasse et où qu'il se trouve. Mais cet imbécile heureux est aussi une caricature du bobo, comme Gad en croise parfois dans la vraie vie.

Gras, sel et sucre sont les mots les plus présents sur ta liste de courses quand t'es pas #LeBlond pic.twitter.com/llx5Yo7BVG — GAD (@gadelmaleh) 17 mars 2017

Pour l'instant, trois albums du Blond en bande dessinée sont programmés. Gad Elmaleh les travaille avec le scénariste Bastien Pasquier et le dessinateur Spoon. Sa tournée de stand-up aux États-Unis lui donnera certainement beaucoup d'idées pour nourrir les aventures du Blond. D'ailleurs, il ne regrette pas un instant d'avoir entrepris ce challenge.



"Le projet des États-Unis, on pourrait le résumer à un challenge, se surpasser, gagner les rires. Quand tu fais une cave [une petite salle] à Dallas, y a des Américains à 100% et là, il faut juste être drôle. Quand ça ne rigole pas, c'est très violent", raconte Gad Elmaleh.



Près d’un siècle après Tintin en Amérique, on aura peut-être droit à Gad Elmaleh aux USA. En attendant, si vous voulez le retrouver en France, un album de bande-dessinée raconte ses vieux complexes. Le Blond, de Gad Elmaleh, Bastien Pasquier et Spoon, édité par Michel Lafon, 10,95 euros.