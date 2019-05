publié le 16/05/2019 à 11:31

91,1 millions de dollars, c'est la somme mirobolante qu'il a fallu débourser pour acquérir un lapin de Jeff Koons. La spectaculaire sculpture du plasticien américain a été vendue mercredi 15 mai lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Christie's à New York. Jamais un artiste vivant n'avait vendu une oeuvre aussi chère dans l'histoire.



Le "Rabbit" représente un moulage en acier d'un lapin gonflable d'un peu plus d'un mètre de haut. Il fait partie d'une série de trois effectuée par Jeff Koons en 1986. La structure a battu le précédent record détenu par le tableau "Portrait of an Artist", du peintre britannique David Hockney qui avait atteint 90,3 millions de dollars en novembre dernier.

Interrogé par l'AFP, Christie's n'a rien voulu dévoiler de l'identité de cet acheteur mystère, qui était présent dans la salle de vente. Mais la maison de vente aux enchères a indiqué que des collectionneurs du monde entier s'étaient positionnés sur l'oeuvre au cours de la vente. Pour Alex Rotter, président de l'après-guerre et de l'art contemporain chez Christie's à New York, "Rabbit" est "la pièce la plus importante de Jeff Koons". "C'est la fin de la sculpture. C'est l'anti-David, comme je l'appelle", disait-il, en référence au chef d'oeuvre de Michel-Ange (1501-04).