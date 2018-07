publié le 30/05/2017 à 17:46

Un concert de charité en hommage aux victimes. Ariana Grande se produira dimanche 4 juin à Manchester pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. Mais la chanteuse américaine ne sera pas seule sur scène alors qu'une pléiade de stars a également répondu à l'invitation des organisateurs. Ainsi à l'affiche de ce concert exceptionnel, baptisé "One love Manchester", sont également annoncés Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Pharrel Williams, Usher, Take That ou encore Niall Horan.



Les bénéfices de ce concert exceptionnel seront reversés au fonds d'urgence mis en place pour aider les proches des victimes de cette attaque, perpétrée le lundi 22 mai à la fin d'un concert d'Ariana Grande à la Manchester Arena. Au total, 22 personnes sont décédées et 116 autres ont été blessés.



Retransmis sur la BBC, le concert aura lieu au stade de cricket d'Emirates Old Trafford entre 19h15 et 22h15 (heure locale). Les billets seront mis en vente à partie de jeudi et les personnes ayant assisté au concert du 22 mai pourront s'y rendre gratuitement.

La musique doit nous guérir, nous rassembler, nous rendre heureux Ariana Grande Partager la citation





"La musique doit nous guérir, nous rassembler, nous rendre heureux", a déclaré Ariana Grande dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Avant de poursuivre : "Voilà ce qu'elle va continuer à faire pour nous. Nous continuerons à rendre hommage à ceux que nous avons perdus, leurs proches, mes fans et tous ceux qui ont été affectés par cette tragédie. Ils seront dans mon esprit et dans mon cœur chaque jour et je penserai à eux le reste de ma vie".