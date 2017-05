publié le 26/05/2017 à 22:03

"Je reviendrai dans la ville incroyablement courageuse de Manchester...". La chanteuse Ariana Grande, dont le concert a été la cible d'un attentat à Manchester, lundi 22 mai, a publié sur Twitter une lettre qui constitue sa première prise de parole publique depuis cet événement meurtrier qui a coûté la vie à 22 personnes et en a blessé 75 autres.



L'icône de la pop dont raffole les jeunes n'avait jusqu'à présent réagi que par le biais d'un tweet au lendemain de l'attaque, se disant "brisée". Dans le courrier diffusé vendredi 26 mai sur son compte officiel, la star américaine a assuré qu'elle "reviendrai dans la ville incroyablement courageuse de Manchester pour passer du temps avec [ses] fans et organiser un concert de charité, pour lever des fonds pour les victimes et leurs familles". La date n'a pas été communiquée. "J'aurai plus de détails à partager avec vous dès que tout sera confirmé", a-t-elle précisé dans son courrier.



À la suite de l'attaque, une bombe déclenchée à la fin du show qui s'est déroulé à la Manchester Arena, Ariana Grande, très affectée par l'attentat selon ses dires et des photos publiées dans plusieurs médias, est rentrée mardi 23 mai à Boca Raton (Floride), son lieu de résidence.

Tournée interrompue jusqu'à début juin

Mercredi 24 mai, deux jours après l'attaque, les agents de la jeune chanteuse de 23 ans ont annoncé que sa tournée était interrompue jusqu'au début du mois de juin.



Ariana Grande a expliqué ne pas vouloir "continuer l'année sans pouvoir voir [ses] fans, les prendre dans [ses] bras et les soutenir tout comme ils continuent de le faire pour [elle]". Dans sa longue lettre, la chanteuse a exprimé une vive compassion à l'égard des victimes et de leur famille. "Je suis désolée de la douleur et de la peur que vous devez ressentir et du traumatisme que vous devez vivre".