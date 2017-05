publié le 30/05/2017 à 13:23

"Certaines chansons vont avoir un autre sens", anticipe Liam Gallagher. Le chanteur mancunien, ex-membre du groupe Oasis, est le premier artiste à remonter sur la scène meurtrie de l'Arena de Manchester, touchée par un attentat qui a coûté la vie à 22 personnes et en a blessé 75 lors du concert d'Ariana Grande, le 22 mai dernier.



Liam Gallagher s'est confié au quotidien Manchester Evening New, trois jours avant sa prestation prévue mardi 30 mai. "Oui, ça change les choses. Certaines chansons vont avoir un autre sens. On tombe dans le piège de se lever tous les jours et juste jouer. Mais des titres comme Live Forever vont être difficiles à chanter mardi, confie-t-il. Ça va être triste mais à la fin de la journée, on doit continuer à bouger. On doit profiter de la vie et on peut pas laisser un put*** de monstre nous la voler. On va essayer d'élever les gens. Sinon, les pauvres enfants qui sont décédés au concert seront morts pour rien".

Ce premier concert est éminemment symbolique pour Manchester. Le groupe Oasis est originaire de la ville et une des grandes fiertés de la région. Leur titre Don't Look Back In Anger est d'ailleurs devenu une chanson symbolique après le terrible attentat, revendiqué par l'État islamique. Elle a été reprise spontanément par les habitants, de manière profondément émouvante.

¿ Après la minute de silence à #Manchester, une femme chante "Don't Look Back in Anger". pic.twitter.com/FOTNszJuZG — anthony¿¿¿¿ (@GoffinAnthony05) 25 mai 2017