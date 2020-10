Alsace : le cabaret Royal Palace rouvre ses portes malgré le coronavirus

publié le 14/10/2020 à 11:39

À Kirwiller, en pleine campagne alsacienne, la troupe s'active pour que tout soit prêt à l'occasion de la réouverture très attendue du Royal Palace. Le très réputé cabaret a été créé en 1980 par Pierre Meyer, qui rêvait d'égaler le Moulin Rouge dans son village de 565 habitants.

Son pari fou est devenu un incroyable succès. Avec 200.000 spectateurs par an et des danseuses qui viennent du bout du monde, le Royal Palace s'est imposé comme une véritable référence en France. Mais cette année, la pandémie de Covid-19 a tout bouleversé et l'ensemble des danseuses et des danseurs a été choisi par vidéo.

Ils sont tous ravis de retrouver une scène, de même que les trois chanteurs qui se préparent en coulisses. Antoine Délie, qui a participé à l'émission "The Voice" par le passé, partage sa loge avec Charlène, une jeune chanteuse qui débute. De leur côté, Nicolas et Ludivine viennent d'effectuer un numéro spectaculaire de danse acrobatique. Ce couple a fait les beaux jours du Cirque du Soleil pendant des années à Las Vegas.

> Un spectacle du cabaret de Kirwiller Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Yannick Olland / RTL | Date : 14/10/2020

Durant le confinement, il leur était impossible de s’entraîner en appartement et c'est donc avec le sourire qu'ils repartent sur scène. Si de nombreux cabarets restent désespérément fermés à Las Vegas et dans le monde entier, le show est plus que jamais reparti à Kirrwiller.

Un spectacle du cabaret de Kirwiller Crédit : Yannick Olland / RTL