Alain Rey, linguiste et figure du dictionnaire "Le Robert", est mort

publié le 28/10/2020 à 11:54

Alain Rey, célèbre linguiste et figure tutélaire du dictionnaire Le Robert, est décédé à Paris dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 92 ans, ont annoncé son épouse et les éditions Le Robert. Jeune diplômé en littérature, il avait animé l'équipe créée en 1951 par Paul Robert pour élaborer un nouveau dictionnaire "alphabétique et analogique" de la langue française, qui allait donner naissance en 1664 au Grand Robert en six volumes, puis en 1967 au Petit Robert, avant d'autres déclinaisons.

Loin d'être un conservateur lorsqu'il s'agissait de la langue française, Alain Rey travaillait sur les modifications du français, les nouveaux mots, les régionalismes ou encore le "verlan". Preuve de cet amour réciproque avec la jeunesse, le Youtubeur star Squeezie et le duo Bigflo et Oli lui ont rendu hommage dans les chansons Freestyle de Twitter et Freestyle du Dico.

> SQUEEZIE - FREESTYLE DU DICO (ft Bigflo & Oli)

Alain Rey était commandeur des Arts et Lettres et de l’ordre du Mérite, chevalier de la Légion d’honneur et docteur honoris causa de l’Université de Montréal. Il a publié de nombreux articles et ouvrages, des essais les plus savants à ses chroniques sur France Inter ou dans le Magazine littéraire compilées. Son format de prédilection reste naturellement le dictionnaire. Chez Plon, il a publié un Dictionnaire amoureux des dictionnaires et le Dictionnaire amoureux du diable. Il a aussi été chargé d'écrire Encyclopédies et dictionnaires aux éditions Que sais-je ?.



> L'histoire du mot "geek" par Alain Rey