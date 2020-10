"Alma, le vent se lève" de Timothée de Fombelle reçoit le prix Gulli du Roman 2020

publié le 15/10/2020 à 17:23

Le jury du Prix Gulli du Roman 2020 a choisi son tout nouveau lauréat : Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle (Gallimard Jeunesse). Le jury présidé par Michèle Reiser et sous le patronage de Lambert Wilson, le parrain de cette 9ème édition, a récompensé le premier tome de cette future trilogie.

Alma, le vent se lève (que nous avions chroniqué dans Laissez-vous tenter en juin) est une épopée qui fera découvrir aux enfants, adolescents et aux adultes (il ne faut pas se priver de lire de la bonne littérature, peu importe le rayonnage) les aventures d'Alma sur les eaux de l'Atlantique. Un livre lumineux et volumineux qui se dévore et qui affronte directement le thème de la traite négrière.

Timothée de Fombelle est un connaisseur de la littérature jeunesse avec les publications de plusieurs livres pour les enfants et adolescents comme Tobie Lolness qui lui a fait remporter de nombreux prix, Le Livre de Perle, Vango ou encore Georgia : tous mes rêves chantent.



"C'était unanime, c'était évident [de récompense Alma], parce que c'est un livre passionnant, poétique, très bien conçu, construit, avec des personnages auxquels on s'attache immédiatement et - en plus - on sent qu'on est en contact avec un grand sujet qui concerne l'histoire de l'humanité, a confié Lambert Wilson au micro de RTL. C'est un page-turner comme disent les Anglais, il va exister en trois tomes et j'ai hâte de les lire".