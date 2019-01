publié le 05/01/2019 à 07:50

Les premiers exemplaires de "Sérotonine", dernier livre de Michel Houellebecq, sont partis comme des petits pains vendredi. Sur le site Amazon en France, le livre était n°1 des ventes en milieu d'après-midi. "C'est simple je n'ai vendu que ça depuis ce matin !", s'exclame une vendeuse de la librairie Delamain, près du Palais-Royal à Paris.



Même à la Librairie des Halles de Niort, ville décrite dans l'ouvrage comme "l'une des plus laides" que l'écrivain ait connues, les lecteurs ont répondu présent. La moitié des stocks disponibles était vendue à 15 heures.

Flammarion a prévu un tirage exceptionnel de 320.000 exemplaires (le tirage moyen d'un roman en France se situe autour de 5.000). En Allemagne, son éditeur a prévu un tirage tout aussi exceptionnel pour un livre étranger : 80.000 exemplaires. En Espagne, la première édition est de 25.000 exemplaires.



L'écrivain français contemporain le plus lu à l'étranger a choisi, selon son éditeur, d'observer "une stricte diète médiatique". Mais son roman constitue un événement de la rentrée littéraire d'hiver en France, mais aussi en Europe, où les ventes vont démarrer la semaine prochaine. Il sortira en allemand le 7 janvier, en espagnol le 9, en italien le 10 et en anglais en septembre.

À écouter également dans ce journal

Acte VIII. Les "gilets jaunes" sont de nouveau dans la rue samedi. Dans la capitale, deux rassemblements ont été annoncés et validés par la préfecture de police. Le premier sur les Champs-Elysées à partir de 10 heures et le second entre l'Hôtel de ville et l’Assemblée nationale à partir de 14 heures. Pas de lignes de métro fermées de manière préventive par la RATP.







Défenestration. L'affaire est remontée en haut lieu puisque Marlène Schiappa s'en est émue. Une femme battue et défenestrée n'a pas eu droit à une indemnisation totale au motif que sa responsabilité était engagée.



Menaces de mort. Le député du Val-de-Marne Jean-François Mbaye (LREM) a reçu vendredi à son bureau de l'Assemblée nationale une lettre anonyme violemment raciste conclue par une menace de mort explicite. Il s'indigne au micro de RTL.