4 livres jeunesse pour une rentrée sereine

publié le 30/08/2018 à 19:07

La rentrée scolaire, un moment d'angoisse pour les enfants et même pour les parents. Alors contre les maux (M-A-U-X) d'angoisse voici un remède avec des mots -M-O-T-S-. Pour vous, qui nous écoutez, qui nous lisez, souvenez-vous.



Souvenez-vous de ces derniers instants avant le grand jour, voilà des semaines qu'on vous explique que "ça va être génial" que "tu es un grand maintenant"... Sauf que dans une petite tête, la rentrée sonne parfois comme la BO de psychose. Une boule au ventre, une angoisse qui monte. L'impensable. La séparation avec papa et maman. Place à l'ordre et aux ordres !



La rentrée c'est affronter seul les premiers dangers de la cour de récré. Mais il parait qu'il n'y aurait pas que les enfants qui angoissent. Dans "l'école fait sa rentrée" d'Adam Rex et Christian Robinson, c'est l'école qui angoisse. Une école toute neuve, construite pendant l'été.



L'école fait sa rentrée Crédit : Little Urban

Au fil des pages, l'école découvre les enfants et apprend avec eux (les murs ont des oreilles). L’école devient ainsi le jardin secret des enfants. Voilà une bonne façon d’apprivoiser ce nouveau lieu angoissant. Car dites-vous bien que le premier jour n'est pas le plus dur à vivre. Mais le suivant et tous les autres à venir, les pleurs redoublent quand les enfants comprennent qu'il va falloir revenir tous les jours !

"L'école fait sa rentrée" chez Little Urban, 14,50 euros.

L'école c'est aussi la vie en communauté, un concept pas évident à comprendre pour un enfant.

La rentrée des glaces Crédit : Hachette Jeunesse

Selon certains comme Aldebert, le chanteur pour enfants, les premiers jours peuvent être difficiles. Il y a toujours un méchant dans les classes : celui (allez comprendre pourquoi) que la nature a doté de muscles bien plus gros que les vôtres et qui mesure toujours 3 têtes de plus que vous !





Dans la classe d'Aldebert, il s'appelle Kevin. Cheveux long, tee-shirt tête de mort : c'est la terreur de l'école. Avec brio, Aldebert a décidé de décliner en livres CD certaines de ses chansons. Voici "la rentrée des glaces" (Hachette Jeunesse), une histoire lue par le chanteur, un cd, une chanson.



Dans l'école d'Aldebert outre Kevin, il y a aussi et surtout Mathis, un rouquin, un nouveau dont le papa est marchand de glace. Le péché mignon d'Aldebert. Nait alors une histoire d'amitié, où le plus faible peut aussi fendre l'armure en double béton armé du gros méchant de la classe et découvrir que derrière il y a sans doute un petit garçon aussi tendre que les autres.

La rentrée des glaces d'Aldebert chez Hachette enfant. Livre CD, 9,95 euros.

La rentrée c'est aussi ce moment d'angoisse où, à cause de ces trop longues vacances, on se souvient plus de ce que font 2 + 2, où l'imparfait se mélange au passé simple, où on regrette (un peu) de ne pas avoir révisé de temps en temps.

Les conjugouillons Crédit : Flammarion Jeunesse Pere Castor

Voici une petite collection plutôt marrante façon Monsieur Madame, baptisée "Les Conjugouillons". On doit cette collection à Claudine Desmarteau, aux édition Père castor Flammarion.





Un livre, une histoire. Chaque personnage incarne un temps. Par exemple dans "J'écrivis un chef d'oeuvre" le narrateur compose au "passé simple". Nous voici le jour où il écrivit donc un chef d'oeuvre Récit au passé simple, quand déboulent dans l'histoire "Monsieur présent" et "Monsieur imparfait". Un jeu de temps savoureux, et c'est une petite série de livres à collectionner, au prix riquiqui : 5 euros. Un bon moyen pour se remettre vite à la page avant la rentrée et je vais vous dire : y'a pas d'âge pour ça !



Le temps justement, le temps qui passe ce sera mon dernier conseil pour discuter de l'école. "Merveilleuse école", au Seuil Jeunesse. Une page, une école : celle de 2018, celle d'un petit panda et page suivante la même chose mais du temps de Papi.

Merveilleuse école Crédit : Seuil Jeunesse

Pour les enfants d'aujourd'hui la rentrée c'est lundi, mais pour Papi c'était en octobre, et les garçons étaient séparés des filles. C'est LE livre pour comparer les écoles et les époques, une façon ludique pour se dire qu'elle a pas si mal évolué.

"Merveilleuse école" aux éditions Le Seuil Jeunesse est signé Helène Lasserre et Gilles Bonotaux, 12,90 euros.