Marie-Claude Pietragalla publie 'Étoile', une série de livres jeunesse

publié le 16/01/2018 à 21:56

Marie-Claude Pietragalla, ancienne danseuse étoile et ex-jurée de Danse avec les stars, se lance dans la littérature jeunesse avec Étoile. Elle y raconte son enfance, ses premiers pas de petit rat à l'Opéra de Paris, ce moment où sa vie va basculer. "C'est l'envie de transmettre à la jeune génération. L'Opéra de Paris c'est une institution qui a fait rêver toute ma génération d'enfants et je pense qu'il continue à faire rêver les plus jeunes d'entre nous", explique Marie-Claude Pietragalla au micro de RTL.



"Mes parents étaient dans le milieu médical. Je rentre à l'école de danse, ma mère me met en tunique jaune alors que tout le monde est en rose, je me dis que je vais me faire remarquer, mais pas dans le bon sens du terme, mais en fin de compte, c'est peut-être ce qui a fait ma spécificité tout au long de cette institution classique", poursuit-elle.

Dans le roman, il y a les rencontres, les nouvelles amies... Il y a aussi Aurore, elle est la synthèse de toutes celles et ceux que Marie-Claude a rencontré au cours de sa carrière et qui prenaient des airs supérieurs et qu'on surnommera comme Marie dans le livre : "les TTPQ" (les "tu te prends pour qui"). 6 romans sont à paraître, étape par étape nous suivrons les début de la carrière de Marie-Claude Pietragalla jusqu' à cet instant, cette consécration : le jour où elle est devenue une étoile.

"Étoile - tome 1 En piste !" de Marie-Claude Pietragalla Crédit : Michel Lafon