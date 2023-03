1997 année Big Bang pour la mode

Pour la mode, le XXIème siècle commence en 1997. L'année compte 50 évènements majeurs dans l’histoire de la mode. Tous sont illustrés au Palais Galliera par quelque 200 vêtements, vidéos, accessoires, choisis par l'historien de la mode Alexandre Samson, dont le G string. Celui réalisé par Tom Ford pour le défilé printemps été 1997 de Gucci, et qui évoque à lui seul la mouvance porno chic des années 1990.

Mais 1997 ne se résume pas au porno chic. C'est l’année du réveil de la haute couture jugée moribonde quand John Galliano arrive à la tête de Dior. Deux vêtements de son premier défilé, exposés à Galliera, donnent un aperçu du feu artifice d'imagination et d'audace que fut ce défilé. Ze Haute couture is still alive !

En 1997, on entre aussi dans une ère de surmédiatisation des couturiers. Alexandre Mc Queen est nommé chez Givenchy, Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler, présentent leurs premières collections haute couture. Marc Jacobs arrive chez Vuitton, Albert Elbaz chez Guy Laroche, Nicolas Ghesquière chez Balenciaga. Leurs vêtements rivalisent d’audace.

1997 est aussi la première fois qu’un grand couturier habille le pape. C’est à Jean-Charles de Castelbajac qu’échoit cette sainte gageure. Il ne crée pas seulement les chasubles de Jean-Paul II, mais celle des 5.500 évêques et prêtres pour les journées mondiales de la jeunesse qui se tiennent à Paris.

La mode masculine est aussi concernée dans ce big bang. La mode est aux jeunes gens très maigres, au teint blafard comme les jeunes rockeurs contestataires. On la doit à Raf Simons chez Prada et à Heidi Slimane chez Dior homme. 1997, c'est aussi de nouveaux concepts store comme la fameuse boutique Colette, au 213 de la rue Saint-Honoré, véritable carrefour de la branchitude parisienne. 1997 a aussi son lot de drames avec l'assassinat de Gianni Versace et la mort de lady Diana, icône de la mode s'il en est. 1997 est aussi et surtout l'année du défilé iconique de la marque japonaise Comme des garçons, lancée par Rei Kawakubo. Un gros choc avec les vêtements qui interrogent le regard occidental sur les canons de la beauté féminine. C’est d’ailleurs une de ses robes qui est reproduite sur l'affiche de l'exposition : 1997 - Fashion Big bang, à voir au Palais Galliera à Paris jusqu’au 16 juillet. Un temps que les moins de 20 ans vont enfin connaître !

