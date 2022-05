VIDÉO - "Zone Interdite" (M6) : La Foire de Paris

Après avoir quitté leurs emplois, Arnaud, ancien concessionnaire automobile, et sa femme Agnès ont décidé dans une aventure insolite : vendre des lunettes de toilettes clipsables. "Ce qui est énervant quand on nettoie les toilettes, c'est qu'on n'a pas l'accès rapide et simple pour le nettoyer (...) Aujourd'hui, avec ma lunette, je la clipse, je l'enlève, je passe trois secondes à la nettoyer", explique Agnès. Pour développer leurs moules, le couple a investi 120.000 euros. Pour rentabiliser ce coût, ils sont allés présenter leur projet à la Foire de Paris.

Dans ce reportage de Zone Interdite, découvrez ce couple qui, depuis leur première Foire de Paris en 2015, a réussi à vendre plus de 150.000 lunettes clipsables.

Zone Interdite est diffusée ce dimanche 20 mars, dès 21h10 sur M6.

