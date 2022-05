TikTok va lancer des abonnements payants

La très populaire plateforme TikTok évolue ! Une nouvelle fonctionnalité va ainsi permettre de proposer des abonnements payants aux sessions en direct de créateurs de contenus. Cela devrait aider l'entreprise et ses stars à moins dépendre financièrement de la publicité. La plateforme a ainsi assuré dans une annonce vidéo, que cette nouveauté permettra aux créateurs de "générer des revenus mensuels prévisibles" et de personnaliser leur "salle de direct".

TikTok a dans le même temps publié plusieurs vidéos de créateurs, qui vantent les privilèges réservés aux fans en cas d'abonnement. On trouve notamment l'accès à des émojis personnalisés, propres à des univers définis. Les abonnés pourront par ailleurs arborer un badge indiquant leur séniorité, et auront accès à une plateforme de discussion en direct exclusive.

L'application va au départ proposer cette fonctionnalité uniquement à certains créateurs sélectionnés avant d'être étendue plus largement aux créateurs âgés de 18 ans et plus et qui comptent au moins 1.000 fans. Devenue une plateforme vidéo majeure durant la pandémie, TikTok a longtemps pêché sur le plan de la monétisation de ses contenus, tardant à concrétiser le potentiel que représentait son milliard d'utilisateurs mensuels, seuil franchi l'an dernier.

