Spotify : les paroles des chansons sont disponibles, comment les trouver ?

Enfin, elles sont de retour. Depuis le 18 novembre 2021, les paroles des chansons peuvent à nouveau s'afficher sur Spotify, après de longues années d'absence. Cette fonctionnalité, déjà présente sur Deezer et Apple Music, permet de suivre en temps réel les paroles de nombreux morceaux.

Elles apparaissent alors en surbrillance au fur et à mesure de la chanson. Mais, toutes les chansons du catalogue Spotify ne sont pas encore enregistrées.

La fonction a été déployée dans 28 pays. Elle est disponible sur les applications mobiles (iOS et Android), sur PC (Windows et Mac), sur les télévisions connectées et les consoles de jeux.

Sur mobile, il suffit d'afficher la chanson en plein écran. En bas du téléphone, une barre colorée s'affiche avec l'inscription "Paroles". Glissez alors votre doigt vers le haut et le tour est joué.

Sur ordinateur, c'est encore plus simple. Lorsque votre chanson est lancée, vous trouverez en bas à droite de votre écran une icône de "micro" sur lequel il suffit de cliquer pour voir apparaître les paroles.

Une bonne nouvelle pour les fans de karaoké !