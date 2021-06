Royaume-Uni : mystère autour de la disparition de milliers de pigeons de course

Des pigeons de course en Angleterre (illustration)

Un phénomène semblable au triangle des Bermudes. Le jeudi 24 juin, à Peterborough, à l'est de Birmingham, 9.000 pigeons voyageurs sont partis pour une course de trois heures vers le nord-est. Au terme de la course, moins de la moitié des compétiteurs ont franchi la ligne d'arrivée, les autres ont disparu.

Le mystère reste toujours entier près d'une semaine après. "La plupart des éleveurs à qui je parle accusent les conditions atmosphériques, peut-être une tempête solaire au-dessus des nuages qui a créé de l'électricité statique dans l'atmosphère, mais personne ne le sait vraiment", confie le colombophile Richard Sayers auprès de nos confrères du Sun, relayé par SciencePost.

"Nous avons assisté à l'une des pires journées de course de notre histoire", ajoute-t-il. Parmi les quelques 5.000 oiseaux disparus, près de 300 appartenaient à Richard Sayers. "Nous demandons à toute personne qui rencontre un pigeon de course de le nourrir, de l'abreuver et de le laisser se reposer".

Le phénomène se généralise

Le samedi 19 juin, une cinquantaine de courses étaient organisées dans toute l'Angleterre. Au départ se trouvaient environ 250.000 pigeons voyageurs. À l'arrivée, des dizaines de milliers étaient également portés disparus, d'après le quotidien britannique.

"Nous avons pris conscience assez rapidement que quelque chose de très inhabituel était en train de se produire", explique au Sun Ian Evans, de la Royal Pigeon Racing Association. "Quelque chose s'est produit qui a perturbé leurs capacités de navigation. Nous pensons que cela peut avoir un rapport avec l'activité du vent solaire."

Les experts évoquent une forte activité solaire, pouvant causer une tempête géomagnétique. Les pigeons voyageurs, qui utilisent les champs magnétiques pour se diriger, auraient pu être perturbés par ce phénomène. Cette éventualité reste au stade de la théorie, ces mystérieuses disparitions restent pour l'heure inexpliquées.