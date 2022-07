Royaume-Uni : ce que l'on sait sur le projet d'avion hypersonique de l'armée

Crédit : Capture d'écran Twitter / Reaction Engines Ltd

Après les États-Unis, la Russie ou encore la Chine, c'est au tour du Royaume-Uni de dévoiler un projet d'avion hypersonique pour son armée. Lors du salon aéronautique international de Farnborough le 19 juillet, la Royal Air Force a annoncé que les sociétés Royal Engines, Rolls-Royce, le laboratoire de défense, science et technologique du gouvernement britannique (Dstl) et le Fonds d'investissement stratégique de sécurité nationale britannique (NSSIF) développaient bien des technologies hypersoniques innovantes dans le but de créer un prototype de chasseur hypersonique, appelé Concept V.

"Le programme Hypersonic Air Vehicle Experimental (HVX) vise à faire du Royaume-Uni un leader des systèmes d’air hypersonique réutilisables", a déclaré Reaction Engines dans un communiqué. D'après le site spécialisé Aviation Week, l'avion en cours de développement pourrait atteindre la vitesse de Mach 5 - c'est-à-dire plus de 6.000 kilomètres par heure - et faire son premier vol à partir de 2030. Il pourrait faire 9 mètres de long et 4 mètres d'envergure.

"Cet exemple de véhicule est l’un des nombreux concepts en cours de développement par le programme", a ajouté Reaction Engines qui espère que d'autres entreprises aérospatiales "de premier plan" rejoigne le programme HVX pour "soutenir la fourniture de cette technologie révolutionnaire".

De plus, l'objectif du programme n'est pas uniquement militaire. HVX travaille sur d'autres applications comme l'accès à l'espace ou le transport ultra-rapide.

