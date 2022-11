Qu’est-ce que BeReal, le réseau social français désigné application de l'année par Apple ?

L'application de l'année est un réseau social français pour Apple. La marque à la pomme a commencé à décerner ses récompenses de fin d'année pour célébrer les applications et les services les plus remarquables de son App Store des douze mois écoulés. Le lauréat est "l'application sociale innovante BeReal" qui donne aux utilisateurs "un aperçu authentique de la vie de leur famille et de leurs amis", selon le groupe américain.

Créée en 2020 par les Français Alexis Barreyat et Kévin Perreau, BeReal est souvent présentée comme l'anti-Instagram car la plateforme s'est construite à rebours des diktats de superficialité imposés par les réseaux sociaux. Pas de retouche photo, ni de mise en scène sophistiquée possible ici : chaque jour, à un horaire aléatoire, l'application envoie une notification pour enregistrer un souvenir en photo ou en vidéo à partager en instantané à ses contacts. L'utilisateur dispose seulement de deux minutes pour prendre un selfie et photographier le lieu où il se trouve. Sans filtre, ni artifices.

Cette façon plus authentique de partager ses tranches de vie a particulièrement séduit les jeunes. Très populaire en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, BeReal cumule plus de 50 millions de téléchargements, pour environ 10 millions d'utilisateurs quotidiens, selon une étude de Senser Tower. La société a obtenu le soutien de fonds d'investissements prestigieux et est aujourd'hui valorisée à plus de 600 millions de dollars, d'après le journal Les Échos. Le concept n'est évidemment pas passé inaperçu auprès des géants du secteur, TikTok et Instagram en tête, qui n'ont pas manqué d'imiter le format dans leurs propres applications avec les fonctions TikTok Now et Photo Double.

