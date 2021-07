C'est une nouvelle étape dans la diversification de l'offre de Netflix. Selon les informations du média économique Bloomberg, la plateforme de streaming prépare le terrain à l'intégration d'une offre de jeux vidéo à son catalogue. L'entreprise a recruté à cet effet un spécialiste du secteur pour superviser le développement de cette activité, Mike Verdu, ancien dirigeant des contenus pour les casques de réalité virtuelle de Facebook et impliqué dans les jeux mobiles chez Electronic Arts.

Concrètement, Netflix souhaiterait proposer des jeux vidéo exclusifs dans son catalogue d'ici 2022. Les titres apparaîtraient de la même manière que les films et séries au sein d'une nouvelle section. Ils ne donneraient pas lieu à une facturation supplémentaire pour les utilisateurs dans un premier temps. Aucune information n'a filtré sur le contenu du catalogue, mais les spécialistes s'attendent à voir Netflix créer des passerelles avec ses franchises à succès, comme Stranger Things.

Fort de 207 millions d'abonnés à travers le monde, Netflix espère trouver dans les jeux vidéo un nouveau relai de croissance pour faire face à la concurrence de plus en plus fournie des autres plateformes de streaming, comme Disney+, Amazon Prime Video ou Apple TV+. Amazon et Apple proposent déjà leur propre plateforme de jeu mobile en plus de leur service de streaming, moyennant un abonnement supplémentaire.