Pourquoi tous les produits Apple, iPhone, iPad et les autres, ont un nom qui commence par "i"?

C'est ce mercredi 7 septembre, à 19 heures, qu’a lieu la toujours très attendue keynote d'Apple où la firme à la pomme va présenter son nouvel iPhone, le 14ème du nom. Mais au fait, pourquoi tous les produits Apple ont un nom qui commence par un "i" ?

iPhone, iPad, iWatch, on se dit que si un jour, ils se diversifient dans les condiments, ils lanceront l’"i et fines herbes". Et pourtant à l’origine, Steve Jobs, le créateur d’Apple, ne voulait pas en entendre parler. Il trouvait ça naze. Deux fois, on a essayé de lui fourguer ce "i", c’était pour l’iMac. Et deux fois, Steve Jobs a dit "non". Il voulait plutôt l’appeler "MacMan", un jeu de mots avec PacMan… Comme quoi il était pas toujours inspiré.

Et qu’est-ce qui l’a fait changer d’avis et adopter ce "i" ? Il s’est rendu compte en 1998 que ce "i" offrait plein de possibilités. Marketing notamment et ça compte beaucoup chez Apple. Pour lui ce "i" avait non pas une signification mais cinq ! Le "i" d’Internet bien sûr, la promesse à l’époque, ça va vous faire sourire, c’est que l’iMac pouvait se connecter au web en moins de 10 minutes !

Un appareil individuel pour s'instruire

Et les 4 autres significations ? Le "i" de Individuel… C’est mon appareil rien qu’à moi. Le "i" de instruire. Mon ordinateur me sert à apprendre, à suivre l’actu aussi, ça c’est le "i" de informer. Enfin le "i" de inspiration. Le Mac sert à créer, écrire, composer de la musique. Cela reste le cas aujourd’hui avec l’iPhone ou l’iPad. Voilà pourquoi pour Steve Jobs, c’était "il n’y a que l’I qui m’aille" !

Après on ne va pas pinailler mais les oreillettes sans fil, c’est des Airpods ! Airpods, parce que iPod, ça existait déjà. C’était le baladeur numérique lancé en 2001 et arrêté officiellement en mai dernier. L’iPod qui a montré que Steve Jobs lui aussi était très "i". Celui de intransigeant.

Quand Steve Jobs a jeté un iPod dans un aquarium

Lorsque les ingénieurs Apple lui ont présenté le tout premier prototype de l’iPod, il l’a à peine regardé. Et a juste dit "il est trop gros". On lui répond qu’on a bossé dessus des mois et des mois et que c’est impossible de faire plus petit. Et là Steve Jobs prend l’iPod et le jette dans un aquarium qui se trouve dans la pièce.

Quand le prototype atteint le fond du bocal, là y a des bulles d’air qui remontent à la surface. Et Jobs dit alors : "Si y a des bulles d’air, les gars, ça veut dire qu’il y a de l’espace là-dedans. Donc vous pouvez le faire plus petit !". Là c’était l’Aïe Pod mais Aïe…A..I tréma…E… Eh ben ils ont réussi au finir à le faire plus petit.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info