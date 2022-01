"Baby Shark doo-doo-doo-doo-doo-doo, Baby Shark doo-doo-doo-doo-doo-doo, Baby Shark doo-doo-doo-doo-doo-doo, Baby Shark !" C'est une chanson que les enfants adorent… mais que les parents détestent. Baby Shark, le bébé requin qui fait chanter les petits du monde entier vient de dépasser un nouveau record proprement ahurissant : 10 milliards de vues sur YouTube. C’est du jamais-vu pour la plateforme.

Pour vous situer : Gangnam Style c’est 4,3 milliards, Shape of You d’Ed Sheeran cumule plus de 5 milliards de vues et Despacito est sur la deuxième marche du podium avec seulement 7,6 milliards de vues… soit à peu près le nombre d’humains sur notre planète. Mais Baby Shark explose tous les compteurs : plus de 10 milliards. On savait les enfants obsessionnels, en voici la confirmation.



Histoire de briller à la machine à café, voici quelques infos sur cette chanson. Si elle est en anglais, ce tube est en réalité une création de l’entreprise éducative sud-coréenne Pinkfong, interprétée par la chanteuse américano-coréenne Hope Segoine. Depuis sa création il y a 6 ans, cette chanson est devenue l’hymne d’une génération mais aussi une émission de télé, un spectacle et on en a même fait des céréales. Par contre, nous n'avons pas le nombre des parents durablement traumatisés par cette chanson...