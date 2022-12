INVITÉ RTL - Espace : 2022, "une année sidérale sidérante", selon l'astrophysicien David Elbaz

Étoiles, galaxies, trous noirs... L'espace passionne toujours autant les Français. "L'espace c'est notre histoire", rappelle David Elbaz, astrophysicien, invité de RTL ce vendredi 30 décembre. "C'est le passé, ce n'est pas un autre monde", dit-il. Le lancement du télescope James Webb, la mission Artémis 1 ou encore la mission Dart, cette année 2022 a été extraordinaire en la matière.

"Depuis 25 ans, on est en train de vivre une accélération des découvertes scientifiques. Cette année, on peut dire que c'est une année sidérale sidérante. (...) On est en train de partir à la recherche de vies ailleurs dans l'univers. (...) On a vu l'image d'un trou noir pour la première fois, c'est complètement dingue", rappelle-t-il. "On va recevoir des échantillons qui viennent de Mars".

Le but de la mission Artémis "est un peu de tester les conditions de l'espace, c'est une étape pour aller au-delà dans l'espace", explique l'astrophysicien.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info