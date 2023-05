INVITÉ RTL - ChatGPT : le gouvernement "doit réformer massivement l'école", estime Laurent Alexandre

Avec l'introduction de ChatGPT et d'autres technologies d'IA, la société est en train de changer. Toutefois, il est difficile de dire si nous sommes prêts à faire face à ces changements. "Tout le monde a été surpris par la vitesse de développement de l'intelligence artificielle", explique pour commencer Dr Laurent Alexandre, chirurgien, neurobiologiste et énarque, auteur de l'ouvrage La guerre des intelligences à l’heure de ChatGPT (Éditions JC Lattès) qui sort ce mercredi 24 mai en librairie.

Avant d'ajouter : "En quelques mois, ChatGPT a réussi les meilleurs examens en médecine, en droit et celui de l'école polytechnique. Chaque jour, ChatGPT réussit des exploits qu'on imaginait impensables pour l'intelligence artificielle".

Selon le neurobiologiste, d'ici à quelques années, l'intelligence humaine sera minoritaire sur terre. "La plupart des experts envisagent que dans 3 ans, l'intelligence artificielle aura dépassé l'intelligence humaine. Donc, nous sommes face à une course de vitesse, il faut nous préparer très rapidement, il faut réformer massivement l'école". Mais pour cela il faudrait que les politiques prennent conscience "de cette tornade technologique". "Au gouvernement, il n'y a qu'Olivier Véran qui maîtrise bien ces technologies", estime Laurent Alexandre.

De même, les parents doivent réagir face à ces changements et éduquer les plus jeunes, poursuit le spécialiste. "Il faut utiliser cet outil avec nos enfants, leur expliquer les dangers et les possibilités extraordinaires de l'outil. Sans ChatGPT, ses équivalents et ses successeurs, nos enfants ne pourront pas travailler demain". Ainsi l'État doit selon lui "agir pour rénover rapidement l'école". "L'école doit se réorganiser complètement parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas pris conscience de ce qu'il se passe. C'est un monstre bureaucratique qui a beaucoup de retard sur l'évolution de la technologie", ajoute-t-il.



