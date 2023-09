HAUTS-DE-SEINE - Plus de 200 salariés d'une entreprise bientôt remplacés par... l'intelligence artificielle

Un plan social inédit en France. Personne ne s'y attendait du côté des salariés de l'entreprise Onclusive, un groupe international spécialisé dans la veille médiatique et basée à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Du simple employé jusqu'au directeur, presque tout le monde est dehors. Sur les 383 emplois, 217 seront supprimés et remplacés par de l'intelligence artificielle.

"C'est impressionnant et vraiment très violent", lâche un syndicaliste de l'entreprise, contacté par RTL. Du côté de la direction, le projet est assumé. Elle jure, devant les syndicats, que ce choix est à voir comme une transformation et non comme des suppressions de postes. La direction ajoute que l'entreprise ira droit dans le mur sans ces modifications.

Les salariés d'Onclusive réalisent des revues de presse pour les entreprises ou encore pour des dirigeants du CAC 40. Chaque jour, les employés compilent des articles de presse ainsi que des passages à la radio ou à la télévision pour en faire une synthèse. Et désormais, l'entreprise veut se passer des employés et laisser l'intelligence artificielle faire ce travail.

Les premiers licenciements et départs sont attendus pour janvier et s'étaleront jusqu'en juin 2024. "Des gens sont là depuis vingt ans, ce sont des métiers très spécialisés", s'émeut le délégué syndical de la CFE-CGC, déterminé à mener le combat pour l'emploi dans les prochaines semaines.