Fin de Skyblog : comment enregistrer (et sauver) le vôtre ?

Dernière chance pour sauver votre Skyblog. La célèbre plateforme de blogs, qui a connu ses heures de gloire pendant les années 2000, va définitivement disparaître le 21 août prochain. Le groupe Skyrock, à l'origine de cette plateforme, a annoncé la nouvelle le vendredi 16 juin. "Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les Skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public", a justifié Pierre Bellanger, fondateur et président du groupe.

Pour ceux qui souhaiteraient conserver une trace de leur blog, il reste possible d'en créer une sauvegarde. "Chacun pourra transférer sur sa machine son blog, s'il le souhaite, et éventuellement l'effacer", précise Pierre Bellanger. Deux logiciels sont disponibles pour ce faire, en fonction du système d'exploitation utilisé.

Pour les utilisateurs de Windows, il est recommandé de passer par WebCopy, rapporte BFMTV. Une fois le logiciel installé, lancez-le et inscrivez l'adresse de votre blog dans l'onglet "Website". Cliquez ensuite sur "Copy" pour créer une copie de votre blog. Vous pouvez désormais visiter votre blog hors ligne en accédant au dossier de votre sauvegarde qui vient d'apparaître dans vos fichiers.



Pour les utilisateurs de Mac, il faut télécharger et installer A1 Website Download. Une fois lancé, rendez-vous sur l'onglet "View website", collez l'adresse du blog, connectez-vous et cochez la case "Rester connecté(e)". Cliquez ensuite sur "Scan website" puis "Start scan". L'opération peut être longue en fonction du poids de votre blog, de la puissance de votre ordinateur et de votre connexion internet.

