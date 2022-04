Espace : un mégamaser détecté à 5 milliards d'années-lumière

Jamais on avait observé une émission laser aussi éloignée. Une équipe de chercheurs internationale associée au Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR) de l’Université Curtin, en Australie, a détecté un mégamaser hydroxyle à 5 milliards d'années-lumière de la Terre.

L'équipe, dirigée par l'astronome Marcin Glowacki, a dû faire cette observation grâce au radiotélescope sud-africain MeerKAT, "le plus grand de son type dans le monde, avec une qualité de résolution cinquante fois supérieure à celle du télescope spatial Hubble", selon le vice-président sud-africain.

Comme l'explique CNN, un mégamaser est créé lorsque deux galaxies entrent en collision. Glowacki explique que "le gaz qu’elles contiennent devient alors extrêmement dense et peut déclencher des faisceaux de lumière concentrés". Celui-ci est le premier à avoir été observé par le radiotélescope MeerKAT, et, selon Glowacki, le plus éloigné à avoir jamais été détecté.

"C'est impressionnant qu'en une seule nuit d'observation nous ayons déjà découvert un mégamaser qui bat des records. Cela illustre la grande qualité du télescope", s'est réjouit l'astronome.

Un télescope de pointe

L'Afrique du Sud a inauguré le radiotélescope MeerKAT en 2018, dans le désert du Karoo, au sud-ouest du pays. Il est le premier élément d'un réseau de paraboles installées sur deux continents et qui, une fois reliées, formeront le plus grand radiotélescope du monde.

Il est composé de 64 paraboles déployées autour de Carnarvon. Ces antennes doivent être ultérieurement couplées à environ 3.000 instruments installés sur tout le continent africain (Botswana, Ghana, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Namibie et Zambie) ainsi, donc, qu'en Australie.

Leur connexion permet ainsi aux scientifiques de scruter le ciel avec une parabole virtuelle d'une surface d'un kilomètre carré baptisée SKA (Square Kilometre Array), afin d'étudier certains des phénomènes cosmiques les plus violents, comme les supernovae, les trous noirs et les toutes premières traces du "big bang", la gigantesque explosion qui a donné naissance à l'univers il y a plus de 13 milliards d'années.