Conçues par la Nasa, les nouvelles toilettes de la Station spatiale internationale sont arrivées en début de semaine dans l'espace et sont en train d'être installées. Des travaux qui ne sont pas si anodins. Elles ont coûté 23 millions de dollars afin que les astrononautes puissent être plus à leur aise.

En pratique, cela va surtout soulager les femmes qui vont enfin pouvoir uriner assises. Jusqu'à présent, c'était un exercice d'équilibriste. Comme les hommes, elles utilisaient un entonnoir. Or dans l'ISS, on est en apesanteur donc tout vole. L'astronaute qui ne se tient pas peut très vite se retrouver la tête en bas donc on peut imaginer ce qui peut se passer dans les toilettes. Mais tout ça appartient au passé puisque le nouveau trône des astronautes est royal. Il est équipé de repose-pieds et de poignées pour bien s'agripper.

Les hommes vont eux aussi trouver ça plus confortable car pour la grosse commission, eux aussi devaient jusqu'à présent bien viser une ouverture de quelques centimètres de diamètre. Pas simple, comme l'expliquait en 2007 l'Américaine Sunita Williams pour sa deuxième expédition dans l'ISS : "C'est assez petit donc il faut bien viser et s'assurer que tout part dans la bonne direction". Elle confiait à l'époque que parfois "les choses deviennent un peu incontrôlables si on a du mal à se stabiliser dans l'air donc on a plein de trucs pour nettoyer".

Liquides et autres matières aspirées par un ventilateur en titane

Comme dans les anciennes toilettes, qui restent utilisables pour les nostalgiques, liquides et autres matières sont aspirées grâce à un ventilateur en titane. Les urines sont collectées et redeviennent de l'eau après traitement. Le reste repart sur Terre régulièrement, mais rassurez-vous, le contener se consume en rentrant dans l'atmosphère.