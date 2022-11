Seine-et-Marne : les services du département touchés par une cyberattaque

Dans un communiqué publié mardi 8 novembre, les services du conseil départemental de Seine-et-Marne ont annoncé être victimes d'une "cyberattaque de grande ampleur" depuis dimanche. Ainsi, les services numériques ne sont plus opérationnels. "Par mesure de sécurité, tous les réseaux informatiques de la collectivité ont été coupés", a fait savoir le département.

Depuis cette attaque, la Direction des systèmes d'information et du numérique (DSIN), l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et Orange cyberdéfense sont mobilisés. Leur première tâche consiste à identifier les systèmes corrompus afin d'évaluer les préjudices, de limiter les conséquences de l'attaque et de pouvoir redevenir opérationnel rapidement.

En raison de cette attaque, les services du département sont fortement perturbés et les réseaux ont été coupés pour protéger les données et le système. "La collectivité se mobilise pleinement pour déployer un plan de continuité du service public", assure-t-elle dans son communiqué. Le département de Seine-et-Marne conseille à ses partenaires de contacter ses agents par téléphone portable, les téléphones fixes et adresses mails étant hors service.

Interrogé par la radio Oxygène, mardi 8 novembre, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, Jean-François Parigi, a indiqué : "Pour l'instant, nous n'avons pas de demande de rançon". Il a ajouté : "une plainte a été déposée et on est en train de travailler, les uns et les autres, pour essayer d'identifier d'où vient cette cyberattaque".

