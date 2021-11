Lancer des fusées dans l'espace, c'est le métier de Kate Underhill. Cette Britannique est "ingénieure propulsion" pour l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Depuis plusieurs années, elle travaille avec toute l'industrie européenne pour faire avancer les moteurs des fusées du continent.

Après son diplôme en ingénierie spatiale à l'université de Cranfield, Kate Underhill a décidé de se spécialiser dans les lanceurs de fusées. "Dans ma famille, on est très à l'aise avec le feu, j'ai su très tôt comment allumer un feu. En faisant cette expérience, je me suis rendu compte que le système propulsif des satellites, c'est bien mais le vrai feu, ce sont les lanceurs", explique l'ingénieure dans l'épisode 2 de La Fabrique de l'Espace.

Dans cet épisode, la Britannique raconte comment est née sa vocation et la réalité d'un métier qui l'a menée du nord de l'Angleterre au Centre spatial de Kourou, en Guyane, et aujourd'hui à Paris, au plus près des fusées Ariane et Soyouz, presque toujours au coeur du réacteur.



Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Spotify

>> La Fabrique de l’espace, un podcast présenté par Jules Grandsire de l’Agence spatiale européenne, qui nous fait découvrir celles et ceux qui font l’espace. Des astronautes bien sûr, mais aussi ses collègues à Terre, des personnes passionnantes, talentueuses, mais souvent méconnues. Un podcast RTL, coproduit par Colby Co. / T2CS, avec le soutien de l'Agence spatiale européenne.