Conjonction de Vénus et Mars : comment observer le phénomène ce lundi

Tout comme Jupiter et Saturne le 21 décembre dernier, Vénus et Mars vont se rapprocher l'une de l'autre dans le ciel dans la nuit du 12 juillet. Un spectacle magnifique que les amateurs d'astronomie ne rateront probablement pas. Et même si vous n'êtes pas expert, vous pourrez tout de même en profiter.

Les deux planètes apparaîtront en même temps dans les télescopes. Si vous n'êtes pas équipé, rassurez-vous, elles seront également visibles à l'œil nu. En effet, Vénus brillera fortement dans le ciel. Et cerise sur le gâteau, la Lune sera aussi de la partie et se joindra au spectacle, offrant un joli croissant juste à côté de la conjonction, explique Futura Sciences.

Enfin, notez dans vos agendas la pluie d’étoiles filantes des Perséides qui sera observable le 12 août. Vous pourrez voir jusqu'à 60 étoiles filantes par heure.