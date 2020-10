Aviation : un avion supersonique pourrait rallier Paris à New York en 3h30

publié le 12/10/2020 à 22:23

Le Concorde a fait fantasmer les amateurs d'aviation pendant près de 30 ans. Le premier avion supersonique a effectué son premier vol commercial en 1976, avant d'être mis à la retraite en 2003 à la suite d'un crash. Depuis, aucun projet concret n'a été monté afin de prendre la place du légendaire appareil d'Air France et de British Airways, capable d'avancer au-delà du mur du son.

Mais il semble que le flambeau puisse être repris par l'avion de la société américaine Boom Supersonic, qui a présenté le XB-1. Le Parisien indique que la start-up, soutenue financièrement par Google, Airbnb ou encore Dropbox, compte déjà une trentaine de précommandes pour un avion qui est facturé 200 millions de dollars l'unité.

Japan Airlines et Virgin Group sont les clients ayant passé les précommandes, pour un avion qui devrait prendre l'air à la fin de l'année 2021 pour les premiers tests. L'appareil devrait transporter entre 65 et 88 passagers, et serait "économiquement viable". Le XB-1 atteindrait la vitesse du son en allure de croisière, de quoi rallier New York en 3h30 depuis Londres ou Paris au lieu de 7h. À cette vitesse, Los Angeles serait à 6h45 de Sidney au lieu de 15h.



Futura-sciences explique qu'un billet pour cet appareil équipé de moteurs développés par Rolls Royce, destiné surtout à la clientèle d'affaire, pourrait tourner autour des 5.000 euros. Par ailleurs, d'autres projets d'avions supersoniques sont en cours de développement, dont un par la Nasa.