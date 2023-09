Apple va mettre à jour l’iPhone 12 pour se conformer aux règles sur les ondes

C’est la fin d’une controverse dont Apple se serait bien passée, en plein lancement de l’iPhone 15. Le fabricant américain va mettre à jour l’iPhone 12 pour se conformer aux règles européennes en matière d’émissions d’ondes électromagnétiques. Le modèle, lancé en 2020, avait été épinglé par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) pour un niveau légèrement au seuil autorisé. Le ministre de la Transition Numérique, Jean-Noël Barrot, avait annoncé mardi 12 septembre son retrait temporaire du marché français le temps qu’Apple mette à jour l’appareil, menaçant la firme d’ordonner un rappel du produit le cas échéant.

Après plusieurs jours de discussions, Apple a finalement confirmé aux autorités françaises qu’il allait s’y employer. "Nous publierons une mise à jour logicielle pour les utilisateurs français afin de tenir compte du protocole utilisé par les autorités françaises de régulation. Nous sommes impatients que l'iPhone 12 continue à être disponible en France", indique la firme à RTL. Apple rappelle cependant que "depuis son lancement en 2020, l'iPhone 12 a été certifié et reconnu comme respectant toutes les réglementations et normes SAR applicables dans le monde entier". La marque attribue la non-conformité relevée par l’ANFR à "un protocole de test spécifique utilisé par les régulateurs français et non à un problème de sécurité".