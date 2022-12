Un Ehpad clandestin a été découvert à Dordives, dans le Loiret. Cette fausse maison de retraite a été inspectée en octobre dernier par les gendarmes et les autorités de santé. Les morts de deux résidents ont alerté le maire de la ville, qui regardait les avis de décès.

Cet ancien restaurant, coincé entre une station service et un traiteur chinois, avait déjà suscité la curiosité il y a plusieurs années. En 2016, le maire Jean Berthaud avait fait fermer cette pension dédiée aux personnes âgées.

"Nous avons vécu de très grosses inondations cette année-là. Nous avons reçu un appel dans la nuit venir aider pour sortir un certain nombre de personnes âgées. À notre arrivée, il y avait 70 cm d'eau et nous nous sommes retrouvés confrontés à des personnes âgées en difficulté", se souvient l'élu.

Ces locations ont donc continué, au prix de 1.300 euros par mois. Au moins trois personnes ont été évacuées en octobre après la visite des gendarmes et de l'Agence régionale de santé (ARS). Jean Berthaud est choqué par le renouvellement de cette situation.

"On est devant des personnes qui sont sans scrupules. Je suis un humaniste et je suis accablé (...) ce lieu n'est pas aménagé pour accueillir des personnes en difficulté. Ce n'est pas possible", assure le maire de Dordives. Aujourd'hui, le bâtiment est sous scellé. Sur la partie extérieure du toit, le numéro de téléphone pour louer les appartements est encore visible.

