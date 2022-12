Deux oligarques russes retrouvés morts dans des conditions suspects en Inde

Celui qui était surnommé le "député le plus riche" de Russie a été retrouvé sans vie après une chute du troisième étage de son hôtel à Rayagada, en Inde. Pavel Antov est un élu du parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, dans un parlement régional situé à 150 kilomètres de Moscou. Sa fortune vient de l'entreprise qu'il a fondée, Vladimirski Standart, spécialisé dans la fabrication de saucisses.

Deux jours plus tôt, son compagnon de voyage, l'homme d'affaires Vladimir Bydanov, est décédé d'une crise cardiaque dans le même hôtel. Un décès qui, selon les déclarations du chef régional de la police Rajesh Pandit à l'Agence France-Presse, "a vraisemblablement été causée par un abus d'alcool et une possible overdose de drogue." L'officier ajoute au sujet de Pavel Antov : "Il était probablement perturbé par le décès de son ami et s'est rendu sur la terrasse de l'hôtel, d'où il a vraisemblablement fait une chute mortelle."



En juin 2022, les médias russes avaient publié un message sur WhatsApp attribué à Pavel Antov déclarant que les bombardements russes sur l'Ukraine étaient des actes de "terrorisme" rapporte le Daily Mail. Pavel Antov avait sur le réseau social russe VK démenti avoir écrit ce message, affirmant qu'il soutenait "l'opération militaire spéciale", formule officielle des autorités pour désigner la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine.

Ces deux décès constituent les 13e et 14e morts suspectes d’oligarques le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon une liste tenue par Le Figaro. La défenestration de Pavel Antov rappelle celle de Ravil Maganov, magnat du pétrol "tombé" de la fenêtre de l'hôpital où il était soigné pour des problèmes cardiaques. Ou de Dmitry Zelenov, passé par dessus une balustrade à Antibes le 9 décembre 2022. Lui aussi avait critiqué l'invasion russe de l'Ukraine.

