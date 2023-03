L'horoscope du Verseau pour le mois de septembre 2022

Que réservent les astres au Verseau au mois de septembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 janvier au 19 février.

Climat général

La très cérébrale Vierge, qui règne ce mois-ci, occupe un secteur de votre thème un peu en contradiction avec elle. La Vierge est un signe de Terre, qui ne lâche rien, alors que le secteur 8 peut vous demander un lâcher-prise. Du coup, vous serez en conflit avec vous-même par moments, mais cela restera dans votre tête et vous vous tourmenterez parfois pour des détails. Par ailleurs, même si Jupiter est rétrograde, elle est encore un indice de progression et d'accomplissement d'un projet cher au 1er décan ; mais il faut être patient, alors que vous ne l'êtes pas !

Vie quotidienne

Mars sera bien placée en Gémeaux et vous invite à être à l'initiative. Soyez créatif, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus et donc à laisser le vrai Verseau qui est en vous s'exprimer dans toute sa fantaisie. Ce mois-ci, seuls le 1er et le 2e décan profiteront des influx martiens qui, au positif, vous permettront d'agir et d'obtenir des résultats satisfaisants pour votre ego. S'il y a un côté négatif, il s'exprimera dans une contrariété liée à votre vie amicale ou amoureuse, mais pas dans le boulot.

Vie amoureuse

Du 5 au 29, Vénus occupera la Vierge : dans le domaine amoureux vous serez aussi en pleine contradiction et, éventuellement, tourmenté par la jalousie (la vôtre ou celle de votre partenaire). À moins que vous ne doutiez de vos sentiments : vous pouvez en effet craindre de confondre désir et amour... Certains pourraient être fortement attirés par quelqu'un et penser que c'est de l'amour. Toutefois, Vénus étant rapide, ce que vous ressentirez ou vivrez ne sera pas durable ; deux ou trois jours maximum, mais les conséquences de ce transit peuvent, elles, être durables.

En aparté

La nouvelle Lune du 25 septembre aura lieu en Balance et vous sera très favorable si vous êtes natif de janvier. Le Soleil et la Lune seront conjoints en Balance, votre secteur de chance et d'expansion, et ils seront opposés à Jupiter, qui est en harmonie avec vous. Le domaine de la communication, des échanges, les voyages, l'étranger : ces domaines seront sous l'influence dynamique de cette nouvelle Lune. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

