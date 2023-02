L'horoscope du vendredi 24 février

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Rapide, la planète de l’amour et de l’argent, Vénus, parcourt votre 1er décan et se retrouvera conjointe à Jupiter la semaine prochaine. Préparez-vous à avoir une joie dans un de ces deux domaines. Sur le plan personnel, vous pourriez faire une rencontre, décider de vous marier ou de faire appartement commun. Quant à l’argent, je ne dis pas qu’il va vous tomber du ciel, mais un peu quand même ! Une prime ? Un bonus ?

Taureau

La Lune débarque chez vous à 9h30 ce matin, vous vous sentirez bien relié à vos proches et la communication passera bien mieux qu’hier, surtout 1er décan. De plus, un léger aspect Lune-Vénus aura lieu quelques heures plus tard et cela aura pour effet de vous détendre, de vous mettre dans un climat où vous vous sentirez en harmonie avec tout le monde. Toutefois, né autour du 9 mai, vos paroles pourraient être un peu dures et dépasser votre pensée.

Gémeaux

Si vous vous sentez souvent nerveux et irrité, si vous avez des problèmes de sommeil, Mars nous révèle que vous avez probablement un conflit intérieur à gérer, ou que vous devez vous battre contre une sorte d’ennemi (2e décan en ce moment). Vous allez avoir une accalmie aujourd’hui et Mars quittera définitivement votre décan le 3 mars. Ce sera au tour du 3e décan de se trouver contrarié par la présence de Mars.

Cancer

Enfin les vacances ? En tout cas, il y a un changement de rythme dans votre vie à partir d’aujourd’hui, une fenêtre d’évasion et de liberté qui restera ouverte jusqu’à dimanche. Si vous ne partez pas en vacances, vous pourriez décider de modifier l’un de vos projets au dernier moment, ou encore d’appeler un/e ami/e et de lui proposer de passer un moment ensemble : allez au cinéma ou au restaurant (suivant vos moyens) !

Lion

Vos responsabilités et autres obligations seront au premier plan jusqu’à dimanche, les uns n’en seront pas mécontents, alors que d’autres auront envie de tout envoyer promener. En fait, aujourd’hui la Lune est reliée à Vénus par un aspect mineur, mais il n’empêche que le 1er décan sera content et aura la conscience tranquille. Alors que demain, le 2e décan pourrait avoir des perspectives déplaisantes et se montrer agressif.

Vierge

Vous serez arrangeant, bienveillant, vous ferez tout pour éviter les conflits, notamment 1er décan. En réalité, vous pourriez partir en vacances ou vous éloigner momentanément de ce qui, au quotidien, vous crée du stress, de l’inquiétude. Cela ressemble vraiment à des vacances et pourtant la vraie Vierge n’est pas fan des vacances, elle s’ennuie ! Reposez-vous si vous le pouvez. 2e décan, vous aussi vous allez vous calmer, et dès demain !

Balance

Vénus étant valorisée aujourd’hui, vous pourriez recevoir une invitation qui vous fera plaisir, à moins qu’un agréable rendez-vous ne soit inscrit dans votre agenda. 1er décan, vous êtes le plus concerné. Cependant, avec cette configuration, les accords, les contrats, les (ré)conciliations peuvent aussi être au programme de la journée. Et, a priori, en cette période Poissons, la configuration du jour favorise justement les explications positives.

Scorpion

Vous serez plus centré sur les autres que sur vous-même et c’est probablement parce que vous serez très réceptif. Vous serez « branché », rien ne vous échappera et surtout pas ce que vos interlocuteurs ne disent pas, ce qu’ils cachent. Cela s’exercera autant dans votre vie personnelle que professionnelle, si vous travaillez. Les vibrations étant positives, vous ne serez pas perturbé par ces moments de communication non verbale et donc ignorés des autres.

Sagittaire

Discutez au lieu de vous disputer ! On sait que vous aimez bien avoir le dernier mot, mais vous avez face à vous quelqu’un qui le veut encore plus que vous. Aussi, la négociation, le compromis, le consensus me semblent être les meilleurs moyens de contourner le problème que vous pose la personne en question (2e décan). Mais comme je vous l’ai déjà dit, un virus peut être la source de vos problèmes.

Capricorne

Il y a du plaisir au programme aujourd’hui, il faut savoir le cueillir bien sûr, mais vous aurez des occasions. Le fait de travailler chez vous par exemple, ou d’avoir la visite de quelqu’un que vous aimez bien (1er décan). Autre plaisir, 2e décan : après l’effort, le réconfort ! Vous avez en effet donné un coup de collier pour obtenir quelque chose et vous avez (peut-être) réussi : accordez-vous un moment de répit pour vous auto-féliciter.

Verseau

Après quelques jours un peu remuants pour le 2e décan, qui se pose ou s’est posé des questions existentielles, le calme revient et la chance également. N’oubliez pas que Jupiter a entamé un bon aspect avec vous et qu’il sera actualisé très prochainement ou l’est déjà. Peut-être qu’un projet ou un business pourront vous rapporter gros, que ce soit sous forme d’argent ou de renommée (dans votre milieu et toute proportion gardée) ?

Poissons

Vous aurez l’impression d’avoir rajeuni, tant vous vous sentirez en forme, mais il est vrai que c’est peut-être votre anniversaire et que même si vous prenez un an, vous êtes content de dire adieu à cette précédente année, peu à votre goût (pour certains, pas pour tous). Toujours est-il que Vénus se rapproche de Jupiter et que vous pourriez avoir une chance à saisir, à moins qu’elle ne vous tombe dessus d’ici peu, 2e décan surtout.

