L'horoscope du vendredi 17 février 2023

Bélier

3e décan, si vous avez l’impression que des amis se sont éloignés depuis quelque temps, c’est probablement lié à la présence de Saturne dans votre secteur amical précisément. Mais vos projets ont pu aussi être plus longs à se mettre en place ou à démarrer. Cela dit, Saturne vous a peut-être appris à être plus patient que vous ne l’êtes en général. Quoi qu’il en soit, cela se terminera le 7 mars, quand Saturne entrera en Poissons.

Taureau

1er décan, le Soleil entrera en Poissons demain et c’est le domaine des projets et des amitiés qui sera votre priorité pendant quelques jours. Et très bientôt, le 7 mars, c’est Saturne qui entrera elle aussi en Poissons, mais c’est moins excitant que le Soleil. Nous en reparlerons car il se peut qu’un projet vous demande un fort investissement. 3ème décan, si Saturne vous ralentit encore, ou même vous fait stagner, ça va changer à partir de mars.

Gémeaux

Ceux qui étaient tourmentés hier se sentiront plus légers. Et il y a un très bon aspect dans le ciel, qui est exact aujourd’hui, c’est l’harmonie entre Mercure (votre maître) et Jupiter. On vous écoutera avec attention dès que vous donnerez votre avis ou que vous vous exprimerez sur la situation actuelle. Vous serez d’ailleurs très curieux d’obtenir des informations qui, pensez-vous, vous seront utiles pour imposer votre point de vue (1er décan).

Cancer

La Lune s’oppose à votre signe, mais elle s’harmonise avec Vénus aujourd’hui, ce qui est bon signe pour vos relations avec les autres. Vous vous sentirez plus apprécié que d’habitude et ça ne sera pas une vue de votre esprit. Vous en aurez des preuves à travers des expressions, des attitudes qui seront révélatrices. Même si les signaux sont très discrets, vous saurez les décoder et je vous conseille d’y répondre de la même manière, discrètement.

Lion

3e décan, nous en avons souvent parlé, Saturne face à vous en Verseau vous crée des problèmes relationnels, que vous soyez en couple ou en famille. Il a même pu y avoir une séparation pour certains depuis 2020. Aujourd’hui, Saturne est sur le point de quitter le Verseau, mais elle embête encore ceux de la fin du signe (nés après le 18 août) et qui peuvent légitimement se sentir un peu seuls, ou obligés de supporter certaines personnes.

Vierge

Il est important de faire attention à votre décan, car la conjoncture est très différente selon celui auquel vous appartenez. 1er décan, vous pourriez avoir une bonne nouvelle côté boulot, et être fier de vous... 2ème décan, vous avez probablement des responsabilités qui sont chronophages et vous avez moins de temps pour la famille, les amis, et même votre conjoint dans certains cas. Enfin 3e décan, après bien des remous il semble que la situation se calme peu à peu.

Balance

De très bons influx pour ceux de septembre et début octobre ! Mercure est bien placée, dans un secteur de réussite et elle se relie à Jupiter qui est face à vous. Il semble qu’on pourrait vous faire une offre intéressante, autant en termes d’image que d’argent. Le 2ème décan n’est pas mal non plus, mais il y a des efforts à faire, de l’énergie à dépenser pour faire reconnaître vos droits ou pour obtenir une autorisation. 3e décan, vous allez vous sentir plus libre d’ici peu.

Scorpion

Essayez d’être un peu plus optimiste ! Il semble que les planètes, celles qui nous renseignent sur vos humeurs, vos capacités, vos chances, ces planètes sont bien alignées pour que vous fassiez du nouveau, mais en tenant compte de l’ancien. Certains sont en pleine renaissance, ou ont trouvé le moyen de slalomer entre les contraintes qu’on leur impose. Bref, vous êtes sur le bon chemin, vous le constaterez pendant la période Poissons qui commence demain.

Sagittaire

C’est à un bon aspect entre Mercure et Jupiter que vous aurez droit aujourd’hui et justement, il dit au 1er décan de s’affirmer, de prouver par A B qu’il a raison et on finira par lui donner raison ! Vous aurez peut-être anticipé quelque chose, avancé certains arguments et aujourd’hui on reconnaîtra la véracité de vos propos. Il se peut aussi que vous ayez une bonne nouvelle concernant un problème administratif rencontré il y a quelque temps.

Capricorne

Encore chez vous, 2e et 3e décan, la Lune s’allie avec Vénus pour vous donner plus de goût aux bonnes choses de la vie et surtout celles que vous appréciez de manière inconditionnelle ! Toutefois, vos relations avec vos proches sont également placées sous le signe de la tendresse et de la bienveillance, voire de la générosité chez certains. Seuls ceux de fin décembre n’en ont pas encore terminé avec les petites problèmes administratifs.

Verseau

Mercure et Jupiter sont en parfaite harmonie, Mercure étant dans votre signe il y a des chances pour que vous obteniez une autorisation officielle, ou pour qu’on reconnaisse votre travail. Vous pouvez aussi avoir une bonne nouvelle, avoir réussi un examen, etc. Le tout étant adressé aux natifs de fin janvier. Quant à ceux du 3e décan nés après le 16 février, patience, tout est ralenti en ce moment, mais ça changera à partir du 7 mars.

Poissons

On vous souhaitera votre anniversaire à partir de demain soir. D’ici là, le Soleil (votre vitalité, votre image) est toujours conjoint à Saturne et cela peut vous affaiblir : cela peut aller de la simple fatigue, à la sensation de ne pas avoir d’énergie pour votre routine habituelle. Et justement, si c’était votre routine la responsable ? Ce n’est pas très stimulant de faire toujours la même chose, à la même heure... Changez une routine et les autres suivront.

