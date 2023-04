Que réservent les astres au Scorpion au mois de mai 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 octobre au 22 novembre.

Climat général

Si le Taureau est le maître du mois, il est en minorité à cause d'un événement important : Jupiter quitte les Poissons pour le Bélier. Ce signe représente votre travail quotidien, ce que vous faites d'habitude et l'énergie que vous y mettez. Selon votre thème natal, vous déborderez d'énergie ou, au contraire, vous serez fatigué mais peut-être justement parce que vous travaillerez plus... pour gagner plus.

Vie quotidienne

Jusqu'au 24, 2e et 3e décan, vous disposerez des bons influx de Mars en Poissons, qui vous inciteront à vous battre par tous les moyens à votre disposition. C'est peut-être une place qui se libère là où vous travaillez et que vous aimeriez bien occuper. Et cela semble faisable pour le 2e décan. Pour le 3e c'est plus flou ! 1er décan, en fin de mois, la rencontre Jupiter/Mars peut être... explosive.

Vie amoureuse

Vénus occupera le Bélier quasiment tout le mois et sera donc dans un signe/secteur qui n'a rien de sentimental. Il est dans l'action/réaction, ainsi que dans la conquête. Si vous voulez séduire, il faudra faire le premier pas, ce que vous n'aimez pas tellement faire. Si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez des petites chamailleries, rien de grave, sauf peut-être pour le 2e décan qui est en plein changement relationnel. Pour certains, il n'est pas impossible qu'une relation se noue au travail, ou avec quelqu'un que vous voyez quotidiennement.

En aparté

La nouvelle Lune du Taureau a déjà eu lieu, c'est à une pleine Lune que vous aurez affaire. Le 16, elle opposera le 3e décan du Scorpion à celui du Taureau, les fantasmes (lune Scorpion) se heurtant à la réalité concrète (le Taureau) et sera en dissonance avec Saturne. Vous ne serez pas à la fête parce que vous aurez un choix impossible à faire : il faudra lâcher prise, or le Scorpion ne renonce jamais... A moins que la situation générale ne se durcisse. Votre horoscope pour tous les jours de la semaine sur le 3210.

