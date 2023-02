L'horoscope du samedi 11 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mercure en Verseau éclaire vos relations amicales et professionnelles. C'est le moment d'élargir votre cercle ou votre réseau professionnel en rencontrant de nouvelles personnes avec lesquelles vous aurez une bonne connexion. Tous vous trouveront sympathique et il se peut même qu'on vous fasse une ou des propositions intéressantes. Et vous ne réfléchirez pas longtemps, car les perspectives offertes seront belles.

Taureau

Comme le Soleil, Mercure navigue à présent en Verseau, dans votre secteur professionnel. Un rendez-vous pour faire un bilan peut être au programme et vous l'anticipez avec anxiété. Mais vous ne devriez pas : c'est le 1er décan qui est concerné jusqu'au 18 et Mercure étant en passe de faire un bon aspect avec Jupiter, vous devriez être un peu plus relax. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire..

Gémeaux

Les questions sociales, les nouvelles technologies, tout vous passionnera pendant un jour ou deux, 1er décan jusqu'au 18, et vous vous ferez également des relations intéressantes. Vous rencontrerez des personnes qui vous sembleront cultivées, ou qui possèderont un savoir particulier. Mais un voyage peut être dans l'air pour certains puisque les vacances ont commencé pour les uns et commencent pour les autres.

Cancer

A partir d'aujourd'hui, Mercure occupe votre secteur financier, ce qui laisse supposer plusieurs choses : vous pouvez avoir à réclamer un dû ou négocier une vente, voire demander un crédit. Mercure progressant vers un bon aspect avec Jupiter il est possible que les réponses à vos attentes soient positives (1er décan jusqu'au 18). Mais vous pouvez aussi parler avec un proche, ou avec votre conjoint, d'une dépense obligatoire à faire.

Lion

Mercure se trouvant face à vous, vous serez bien inspiré de communiquer davantage, et surtout de partager vos idées, vos sentiments avec votre chéri/e, ou avec vos proches. Même chose dans le travail, où vous aurez intérêt à plancher à deux ou en équipe, en étant attentif à ce qu'on vous dit (n'en faites pas qu'à votre tête). Des vacances ? Il y a fort à parier que vous serez très entouré et ferez de nouvelles connaissances.

Vierge

Mercure, votre planète, se glisse en Verseau et accentue votre besoin de faire bouger votre quotidien. Votre travail vous ennuie un peu, peut-être que des vacances seraient bienvenues ? En tout cas, que vous soyez en vacances ou non, avec Mercure en Verseau vous serez très occupé, désireux de bien faire, de ne pas encourir la moindre critique. Mais de votre côté, votre esprit critique sera très développé !

Balance

Avec Mercure en Verseau, les compliments pourraient être nombreux, en tout cas si vous êtes du 1e décan pour l'instant. Vous avez réalisé quelque chose qui va plaire à tout le monde. Quand je dis tout le monde, cela peut être votre environnement habituel, mais cela peut aussi être un public, des personnes que vous ne connaissez pas. Et cela aura pour vertu de vous inciter à avoir un regard plus positif sur vous-même.

Scorpion

Vous êtes du genre rancunier, n'y voyez aucune critique, juste un constat. 1er décan, vous risquez de ressasser quelque chose pendant un jour ou deux, une petite vexation par exemple. Mais ne gardez pas ce " poison " pour vous : parlez, dites à l'autre ce que vous pensez, en prenant des gants pour ne pas le/la blesser, mais débarrassez-vous de ce qui vous empêche de reprendre une bonne relation avec la personne en question.

Sagittaire

Vos proches vous apprécieront beaucoup aujourd'hui et les prochains jours : grâce à Mercure en Verseau vous serez drôle, de bonne humeur et plus communicatif que jamais. 1er décan jusqu'au 18. Cela dit, ce sont peut-être les vacances qui vous mettront de bonne humeur, ou le fait que vous allez revoir quelqu'un que vous aimez bien. 2e décan les querelles, ou les actions défensives sont encore d'actualité jusqu'au 3 mars.

Capricorne

Avec Mercure en Verseau, vos pensées et vos discussions tourneront autour de l'argent pendant quelques jours. Il est possible que vous vous décidiez enfin à effectuer un achat utile. Vous y pensez depuis que le Soleil est en Verseau, je vous en avais parlé, mais peut-être que Mercure va vous permettre de faire votre choix (1er décan jusqu'au 18). Et si vous avez des affaires légales à traiter, cela pourrait aller plus vite que prévu.

Verseau

Mercure est en charge de vos échanges, de votre manière de vous exprimer et si vous êtes du 1er décan, vous serez curieux, habile pour faire parler les autres mais vous aurez l'esprit de contradiction. Très vite, Mercure sera en phase avec Jupiter et vous pourriez avoir une bonne nouvelle dans le courant de la semaine prochaine. 3ème décan, la rencontre Soleil/Saturne est toujours active, surtout ce week-end. De la tristesse, de la nostalgie ?

Poissons

Avec Mercure en Verseau, votre pensée s'égare et votre difficulté à communiquer peut s'accentuer. Toutefois, la planète est rapide et vous ne vous sentirez décalé que pendant un jour ou deux. Utilisez votre intuition pour mieux cerner les autres et dites-vous que votre première impression sera la bonne. En revanche, si vous êtes influençable de nature, veillez à ne pas laisser les autres profiter de cette petite faiblesse.

