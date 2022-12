L'horoscope du samedi 10 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un petit succès professionnel pourrait être porté à votre crédit, 1er décan pour l'instant, et avec Vénus en haut de votre ciel, vous serez fier d'avoir fait les bons choix. En effet, Vénus ne représente pas que l'amour, elle représente aussi tout ce qui vous valorise et le succès, l'argent, en font partie. Côté amour, c'est moins fun, vous vous sentirez très responsable de ceux que vous aimez.

Taureau

Le plaisir et le bien-être sont au menu vous dit Vénus, et c'est parce que vous serez positif, que vous verrez le verre à moitié plein que vous serez en phase avec le monde. Ce n'est pas Vénus qui vous influencera, elle est juste un petit miroir de vos comportements, ceux qui justement vous apportent de la satisfaction. Par ailleurs, un voyage peut vous réjouir d'ici le 3 janvier.

Gémeaux

Vénus en Capricorne est un peu exigeante, possessive, jalouse et vous n'aimez pas ça. En revanche, vous constaterez que le désir s'épanouit dans votre couple... Et si vous êtes célibataire, quelqu'un saura réveiller votre libido. Cela ne signifie pas que vous allez vivre une aventure palpitante mais qu'on vous plaira et que ce n'est pas votre tête qui réagira mais votre corps.

Cancer

Face à vous, Vénus met l'accent sur votre relation à votre partenaire ou sur les accords que vous pourriez obtenir dans une affaire juridique, voire sur un contrat. Côté coeur à proprement parler, si votre couple se porte bien (1er décan en ce moment), il y a des chances pour qu'il se porte encore mieux, l'autre se montrant solide, rassurant, sécurisant ; et c'est ce que vous attendez.

Lion

Vénus occupe votre secteur 6, de la vie quotidienne et du service. C'est peut-être en étant aux petits soins pour l'autre que vous lui montrerez le mieux votre amour. Essayez de faire preuve de délicatesse et de ne pas demander à votre flamme d'être quelqu'un de parfait. Cela dit, vous pouvez aussi sentir que vous devez faire des efforts pour consolider votre union. Mais le 3e décan peut se sentir seul…

Vierge

Vous tirerez avantage de cette Vénus en Capricorne, ce signe réunit tout ce que vous attendez de l'amour : stabilité, sécurité et solidité de votre relation. D'ici le 3 janvier, les 3 décans en profiteront, avec de la nouveauté pour le 2e la semaine du 19, un imprévu agréable, et une vision très (trop ?) romantique de la relation pour le 3e décan la semaine du 26.

Balance

C'est votre secteur de la famille et des traditions qui est éclaire par la douce Vénus. Jusqu'au 3 janvier, vous aurez du plaisir à respecter toute forme de tradition. Passer les fêtes en famille pour les uns, ou au contraire loin de certains membres de votre famille pour les autres. Vous pourriez aussi être amené à rencontrer par hasard quelqu'un de votre passé (semaine du 19).

Scorpion

Pour vous, le passage de Vénus en Capricorne s'accompagne de rires, de jeux, et surtout d'une ambiance complice avec votre flamme. Célibataire, ouvrez les yeux, et soyez observateur : quelqu'un avec qui vous avez déjà une relation de type un peu fraternel pourrait évoluer, le désir pourrait naître entre vous... C'est probablement quelqu'un avec qui vous travaillez.

Sagittaire

Dans ce signe jusqu'au 3 janvier, Vénus prône la fidélité, les sentiments et les attachements profonds, qui s'accompagnent, pour vous, de la peur du manque. C'est inconscient, mais c'est là ! Et c'est pourquoi si vous êtes un vrai Sagittaire, il vous faut toujours plus pour être sûr de ne pas souffrir du manque. Souvent c'est la raison pour laquelle vous cumulez les conquêtes ou... la nourriture.

Capricorne

Vénus s'installe dans le 1er décan jusqu'au 18 et ne forme aucun aspect qui pourrait la gêner dans sa mission d'adoucir votre existence et d'approfondir vos sentiments. Quel que soit l'objet de votre flamme, vous exprimerez davantage ce que vous ressentez et rendrez à l'autre ce qu'il ou elle vous donne. 2e décan, du 18 au 26, 3e décan du 26 au 3 janvier.

Verseau

Vénus passe rapidement par le Capricorne, heureusement car l'amour, et le plus souvent le manque d'amour, seront un peu envahissants pour nombre de Verseau. Certes, vous avez des compensations et l'amitié prend parfois plus de place dans votre vie ; en fait, vous n'arrivez pas à entretenir une relation avec quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes : indépendant, n'ayant besoin de personne.

Poissons

Ce sont vos amitiés et vos espoirs qui seront boostés par Vénus et il est très possible que des amis vous présentent quelqu'un, 1er décan jusqu'au 18 décembre. Si vous rencontrez quelqu'un, étant donné que Saturne s'approche de votre signe, il se peut que cette personne ne soit pas libre, ou qu'il/elle soit plus âgé/e que vous. Mais la relation peut être durable.

