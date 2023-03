L'horoscope du mercredi 1er mars 2023

À écouter L'Horoscope du 26 février 2023 00:03:29

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus et Jupiter sont en exacte conjonction dans votre 2e décan, mais en dissonance avec la Lune aujourd’hui. Aussi serez-vous assailli par des émotions que vous dramatiserez un peu. Dans l’idéal, il faudrait les exprimer de manière à ne pas les faire peser vos proches ; mais ce n’est pas votre style. Au contraire, vous aurez besoin de les sortir : difficile de faire autrement pour un signe de Feu qui ne veut pas "conserver".

Taureau

Un ciel beaucoup plus serein aujourd’hui pour la plupart d’entre vous. Vous pourrez vous confier à quelqu’un et vous débarrasser d’un ressentiment, d’une rancune qui vous empoisonne et vous empêche d’aller de l’avant. Et même si vous ne voulez pas lâcher prise (ce n’est pas dans vos habitudes) considérez tous les avantages qu’il y a à avoir l’esprit libre et à ne plus dépenser d’énergie à vouloir vous venger (c’est un exemple).

Gémeaux

Qu’y a-t-il de plus agréable que de voir un de ses espoirs se concrétiser, ou en tout cas prendre forme ? C’est ce qui devrait arriver ces jours-ci pour ceux du 2e décan. Et vous pourriez tous en avoir des échos à travers la conjonction de Vénus et Jupiter, qui a lieu précisément dans votre secteur d’espoirs et de projets. En tout cas, la conjoncture reste chanceuse, elle vous permet d’avancer vos pions, alors ne restez pas sans rien faire !

Cancer

La Lune traverse votre signe et c’est toujours une indication sur la quantité d’émotions qui vous traverse. Elle sera importante aujourd’hui étant donné que la Lune sera en rapport avec la conjonction Vénus/Jupiter en Bélier. Il se pourrait que vous ayez atteint l’un de vos objectifs de carrière et que vous en soyez très remué intérieurement. Mais il peut aussi y avoir un événement marquant au sein de votre famille.

Lion

Si vous voulez obtenir quelque chose aujourd’hui, ou arranger une situation, il vous est conseillé de rester discret, réservé, ce qui va à l’encontre de votre nature ! Mais ce sera nécessaire, semble-t-il pour plaire à quelqu’un ou pour attendrir votre douce moitié qui vous en veut pour une raison ou pour une autre. Toutefois, il se peut aussi que vous tombiez amoureux ces jours-ci, d’une personne et même parfois d’un endroit où vous séjournez.

Vierge

Certains natifs du 2e décan pourraient ressentir une forte attirance pour quelqu’un, mais cette personne n’est pas libre pour l’instant ou n’a pas compris que vous aviez pour lui/elle plus que de l’amitié. C’est le bon moment pour lui envoyer des signaux, même si vous êtes paralysé par la timidité. Des signaux discrets si possibles, des regards par exemple. Toutefois, vous pouvez aussi décider que ce n’est pas quelqu’un pour vous.

Balance

Un peu trop de charge mentale aujourd’hui ? Revoyez vos priorités et lâchez prise sur une ou deux d’entre elles. Le monde n’arrêtera pas de tourner parce que vous ne ferez pas tout ce que vous avez prévu de faire. C’est bien d’avoir un programme, on ne voit pas le temps passer, mais il ne faut pas qu’il devienne une contrainte parce qu’un jour où l’autre vous n’en pourrez plus et vous enverrez tout promener. Ne vous empêchez pas de respirer !

Scorpion

Les deux luminaires, Soleil et Lune sont en harmonie avec vous, l’ambiance de cette journée est top parce que vous serez en harmonie autant avec vous (Lune) qu’avec le monde extérieur et ceux qui y brillent, ceux que vous aimez ou admirez (le Soleil en Poissons). C’est simple, laissez-vous porter par la conjoncture, elle ne vous veut que du bien autant aujourd’hui que demain. Ne laissez rien ni personne vous énerver ou vous dire ce que vous devez faire.

Sagittaire

De passage en Cancer, la Lune accentue votre sensibilité, celle que vous cachez le plus souvent aux autres parce que vous êtes respectueux, et que vous considérez que vos problèmes ne sont pas leurs problèmes. C’est tout à fait respectable comme attitude, mais dites-vous, si vous avez un/e partenaire, que peut-être qu’il/elle apprécierait que vous partagiez votre ressenti. Même si ce n’est pas brillant (comme hier, né autour des 4, 5 décembre).

Capricorne

Difficile aujourd’hui de ne pas en vouloir à l’un/e de vos partenaires ! Vous sentirez d’ailleurs des ondes parfois un peu agressives en provenance de cette personne et vous n’aurez qu’une envie, vous en protéger (ce qui est normal). Mais vous, votre système de défense, c’est de vous enfermer dans votre tour d’ivoire et de couper la communication. Il y a peut-être un juste milieu à trouver et surtout : dialoguez !

Verseau

Toujours en tête du classement des meilleurs signes, surtout 2e décan, vous aurez cependant du grain à moudre aujourd’hui. Rien de bien grave, mais vous aurez tendance à amplifier tout ce que vous ressentez, le positif comme le négatif. Du coup, vous risquez d’être submergé par des émotions qui seront souvent anxieuses. Aussi, essayez de rester rationnel et de canaliser votre sensibilité. Vous ne vous en porterez que mieux !

Poissons

Quelle sensibilité aujourd’hui ! La Lune au Cancer et le Soleil chez vous, ce n’est que de l’Eau et donc une forte amplification des émotions. En espérant que ce sont des émotions positives si vous êtes en vacances par exemple, et que vous êtes heureux d’être là où vous êtes. Mais pour ceux qui reçoivent la dissonance de Mars, c’est-à-dire nés autour du 10 mars, c’est plutôt l’énervement, la colère et parfois le sentiment d’être agressé qui dominent.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info