L'horoscope du mardi 17 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2e décan, Vénus est chez vous, conjointe à votre Soleil jusqu'à vendredi. Vous avez quelques belles armes pour séduire, ne vous privez pas de les utiliser, même dans le travail, ou alors pour obtenir que quelqu'un fasse quelque chose pour vous ! 1er décan, un important rendez-vous a pu avoir lieu hier, mais c'est encore dans l'air aujourd'hui.

Taureau

Jupiter est en vedette aujourd'hui, la planète d'expansion - mais pas toujours de chance - est entrée en Bélier mardi dernier et semble vous créer des soucis financiers. En particulier aujourd'hui, et si ce n'est pas l'argent ce sont vos besoins personnels qui seront mal compris et parfois ignorés par ceux que vous aimez.

Gémeaux

Quelqu'un vous a plu récemment ? Il se pourrait que vous soyez déçu car la personne en question se comportera d'une manière qui vous déplaira. Ou il y aura autre chose qui sera comme une douche froide sur ce que vous auriez pu ressentir à son égard. En couple ? Votre partenaire ne répondra pas bien à vos attentes.

Cancer

La Lune a changé de signe et vous avez donc changé d'humeur ! Vous êtes sous l'influence de Jupiter aujourd'hui et il se pourrait que vous exagériez votre ressenti, vos sensations, vos impressions. Il va falloir faire des efforts pour vous mettre des limites et ne pas lasser votre entourage en leur parlant sans cesse de vos craintes.

Lion

Jupiter étant au premier plan aujourd'hui, vous devriez ressentir le côté positif de son transit en Bélier, très favorable à vos prises de décision et à vos entreprises en tout genre. Il y a une notion de compétition dans cette configuration (1er décan) et que ce soit sportif ou professionnel, vous partez gagnant, la chance est avec vous.

Vierge

Moins bien disposée qu'hier, la Lune risque d'accentuer votre émotivité et votre sensibilité. Ce que vous n'apprécierez pas, parce que ce sont les seules choses qui sont difficiles à contrôler et que votre capacité d'analyse est faussée par tout ce qui est émotionnel. Demain sera un meilleur jour, ne cherchez pas à être rationnel aujourd'hui.

Balance

La configuration est agréable pour le 1er et le 2e décan ! Le 1er parce que Jupiter est activée et que même si elle est face à vous, elle peut être positive et vous permettre de faire une rencontre, ou de signer un contrat. 2e décan, Vénus est face à vous et peut aussi préparer le terrain d'un accord favorable ou d'une future relation.

Scorpion

Essayez de garder les pieds sur terre aujourd'hui, d'être rationnel et de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Il faut dire qu'elles sont très amplifiées en ce moment par la conjonction Mars-Neptune qui a pour effet d'effacer toute limite et que vous êtes plus sensible à cette configuration si vous êtes du 3e décan.

Sagittaire

Vous n'étiez peut-être pas très sensible à la pleine Lune d'hier, mais aujourd'hui l'astre lunaire est dans votre signe, avec pour conséquence une élévation de votre réceptivité et surtout de votre susceptibilité. Évitez d'interpréter les comportements des autres comme étant dirigés contre vous. Ce n'est pas le cas.

Capricorne

Il est possible que vous rendiez visite à un proche qui est à l'hôpital, ou que vous ayez à vous occuper de cette personne, à la soigner peut-être, mais chez elle (2e décan). 1er décan, c'est probablement une affaire immobilière qui vous prend la tête en ce moment, peut-être un bien de famille que vous allez devoir partager.

Verseau

Un projet sera au centre de vos préoccupations pendant quelques heures, 1er décan, peut-être parce que vous aurez rendez-vous pour en parler. 2e décan, vous aurez quelque chose d'agréable à faire aujourd'hui, une connexion amoureuse ou amicale étant au programme. 3e décan, des excès émotionnels sont dans l'air depuis quelque temps.

Poissons

2e décan, il y a des chances pour qu'un travail vous rapporte, mais un travail supplémentaire, destiné à faire plaisir à quelqu'un. Et ce quelqu'un vous sera reconnaissant sur le plan matériel. 3e décan, continuez à contrôler le déferlement émotionnel dont vous pouvez être victime, peut-être à cause du contexte social.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info