L'horoscope du mardi 14 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si je peux vous donner un petit conseil, essayez de ne pas rester chez vous... Si toutefois vous cherchez à impressionner quelqu’un, ou si vous voulez faire une rencontre. La conjoncture indique que vous aurez plus de chances à l’extérieur qu’en restant chez vous. Toutefois, attention, car Vénus est en conjonction avec Neptune et il n’est pas sûr qu’il se passe quelque chose de concret. En réalité, votre imaginaire, vos fantasmes seront au 1er plan.

Taureau

Certes, Vénus et Neptune sont agréables à vivre pour votre 3e décan, mais en même temps il y a la conjonction du Soleil et de Saturne et cela risque de vous attrister ou de vous donner un sentiment d’isolement. En fait, vous pourriez être très compatissant, touché par des événements qui se passent « ailleurs » et vous aurez donc la tête dans les nuages en ce jour de célébration de l’amour. Votre vrai désir, c’est que la paix revienne...

Gémeaux

Vous risquez de vous croire amoureux, la conjonction de Vénus et de Neptune étant totalement romantique. Mais ne serait-ce pas le fruit de votre imagination ? C’est la question qu’on peut se poser. Et si vous êtes réellement épris de quelqu’un, alors l’amour déferlera sur vous, une grosse vague d’amour (conjonction Vénus/Neptune) et vu que vous recevez de bons influx du Soleil et de la planète du temps, Saturne, ça peut durer.

Cancer

Vénus, qui préside à vos amours est très positive comme nous l’avons vu hier et elle continue à vous entourer de vibrations intenses et fusionnelles, 3e décan surtout. Toutefois, il y a certainement un bug quelque part, le Soleil et Saturne étant en conjonction. Quelqu’un vous manquerait-il ou une personnalité aurait-elle disparu (la conjoncture est active jusqu’à samedi) ? Quoi qu’il en soit, il y a un fond de tristesse, de frustration.

Lion

Vous serez plus sensible à la restrictive conjonction du Soleil et de Saturne que d’autres signes et même si Vénus est bien placée en ce jour de St Valentin, cela ne vous fera ni chaud, ni froid. En réalité, 3e décan, face aux défis qui vous attendent et aux difficultés que vous rencontrez, la fête de la St Valentin n’aura que peu de valeur à vos yeux. On peut même se demander, vous qui êtes pourtant un sentimental, si vous ne vous en ficherez pas totalement.

Vierge

Comme nous l’avons vu précédemment, Vénus transite les Poissons, votre signe opposé mais complémentaire. Dans son 3e décan, elle fusionne avec Neptune et vous aussi vous aurez tendance à fusionner. Et si vous êtes célibataire, votre besoin d’amour sera immense. Toutefois, il n’est pas exclu que vous rencontriez quelqu’un, 3e décan, et même peut-être que vous revoyiez un ou une ex. Remettre le couvert ou pas, telle sera la question.

Balance

L’amour est souvent votre principale préoccupation et vous supportez mal la solitude, le manque de partage. Aujourd’hui, ceux qui sont en couple bénéficieront d’une conjonction Vénus/Neptune en Poissons (elle est très forte) et qui vous rapprochera beaucoup. Célibataire, auriez-vous, 3e décan, des vues sur quelqu’un du boulot, ou que vous croisez souvent ? Le Soleil étant en harmonie avec Saturne, les choses pourraient vite être sérieuses.

Scorpion

Vous serez totalement sous le charme de votre chéri/e, et si vous venez de faire une rencontre la personne vous fascinera (3e décan). Toutefois, vous resterez réservé et méfiant, ce qu’indique la dissonance actuelle entre le Soleil, Saturne et votre décan. S’il vous plaît, évitez de passer à côté de l’amour s’il se présente, en vous disant que vos expériences passées doivent vous servir de leçon et que mieux vaut garder vos distances.

Sagittaire

La Lune est entrée cette nuit dans votre signe, aussi le 1er décan sera le plus séduisant grâce à sa tchatche et à son humour. Mais évitez de vous disperser, de flirter à droite et à gauche. C’est plus compliqué pour le 2e décan, à cause de l’attitude agressive de l’autre, mais c’est le 3e décan qui a le pompon avec une conjonction Vénus/Neptune qui peut vous inciter à glorifier une relation du passé à laquelle vous êtes toujours attaché.

Capricorne

Comme je vous l’ai dit hier, Vénus vous est très favorable (3e décan) et en cette St Valentin, vous aurez peut-être envie de fêter l’amour. Quoique, souvent, vous trouvez ce genre de fête trop commercial à votre goût. Cela dit, vous pourriez être très attiré par quelqu’un de différent de vous, mais il est possible que cette personne ne soit pas libre et votre sens des valeurs risque de vous empêcher de poursuivre l’aventure.

Verseau

Il est rare qu’un Verseau fête la St Valentin, ou alors il est vraiment très amoureux. Quoi qu’il en soit, essayez le romantisme, ce n’est pas une valeur surannée et cela prouvera que vous avez de la sensibilité. Si vous sortez, essayez un nouvel endroit où vous n’êtes jamais allé, en tout cas si vous êtes à deux. Et même tout seul, allez vous balader dans un endroit où il y a du monde, ça vous changera les idées et on ne sait jamais...

Poissons

Vous êtes un des signes les plus romantiques et réceptifs du zodiaque, vous ne manquerez certainement pas de célébrer l’amour, chacun à votre manière. Mais avec la rencontre Vénus/Neptune dont nous parlions hier, certains seront au-delà du romantisme ! Ils donneront une teinte mystique à leurs sentiments... A moins qu’ils ne vivent une relation totalement virtuelle, qui serait le fruit de leur fertile imagination.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info