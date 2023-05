L'horoscope du lundi 23 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

De nouveau, il sera question de profit ou de perte avec Mercure qui revient en Taureau et se trouve mal aspectée. Il sera donc plus question de dépenses, et de dépenses que vous ne pouvez peut-être pas vous permettre. Une affaire commerciale peut également connaître une difficulté répétitive.

Taureau

Mercure rétrograde dans votre 3e décan, en dissonance avec Saturne, aussi aurez-vous du mal à communiquer, à vous déplacer, à obtenir un document dont vous avez besoin. Mais cette semaine ne sera pas plus tranquille pour les autres décans, il y a de l'orage dans l'air et certains d'entre vous y seront très sensibles.

Gémeaux

Mercure rétrograde et retourne en Taureau où elle restera en dissonance avec Saturne jusqu'au 13 juin. Vous vous ferez du souci pour ceux que vous aimez, pour un proche en particulier peut-être et qui a des problèmes de cœur ou de santé. Donnez-lui de votre temps, des conseils aussi, votre attention lui fera du bien.

Cancer

Attention, il risque d'y avoir des turbulences cette semaine, et elles sont peut-être déjà en cours pour le 1er décan. Ne jetez surtout pas d'huile sur le feu, la colère, les remous, tout est déjà amplifié par Jupiter. 3e décan, un retour provisoire de Mercure en Taureau peut vous permettre de demander une aide, amicale ou sociale.

Lion

3e décan, Vénus est encore en harmonie jusqu'à samedi, pourquoi ne pas exprimer vos sentiments en vous montrant très généreux, comme vous le faites d'habitude ? Malheureusement, Saturne étant en dissonance avec vous, vous avez peut-être moins les moyens, ou la personne que vous aimez ne vous calcule pas.

Vierge

Le bon sens doit l'emporter cette semaine, grâce au retour de Mercure dans le 3e décan du Taureau. Vous serez moins dans l'incertitude à propos d'une relation. Vous n'avez pas l'esprit très clair à propos de quelqu'un que vous voulez peut-être " sauver ", mais on vous dira ce qu'il faut pour que vous soyez plus réaliste.

Balance

3e décan, non seulement Vénus s'oppose à vous mais elle sera en dissonance avec Pluton. De manière irrationnelle, vous penserez que personne ne vous aime... et même que vous avez tout raté. Mais dites-vous que vous êtes en train de vous faire du mal et que vous n'êtes pas sans défenses, que vous avez construit du solide.



Scorpion

La dissonance entre Mercure et Saturne qui va durer jusqu'au 13 juin impacte le 3e décan. Vous êtes obligé de vous affronter à une réalité que vous préféreriez ignorer. Mercure est là pour vous montrer que, peut-être, vous vous êtes fait des illusions et que ce n'est pas en les gardant que vous allez pouvoir vous sortir de l'ornière.



Sagittaire

Une semaine à toute allure vous attend 1er décan, surtout entre demain et vendredi. Vous aurez une pêche d'enfer et personne n'aura intérêt à vous barrer la route. Votre détermination sera totale et vous serez à fond dans ce que vos entreprendrez. Côté cœur, c'est le 3e décan qui devrait tirer son épingle du jeu, vous séduirez.

Capricorne

3ème décan, les influx de Vénus ne sont pas top toute la semaine. Ça ira mieux à partir de samedi, mais d'ici là faites profil bas, surtout si vous vivez en couple. Votre partenaire sera en effet assez difficile à vivre, à moins que ça ne soit vous qui lui meniez la vie dure. Mais ça ne sera pas plus calme pour ceux du 1er décan !

Verseau

Si le 1er décan n'a pas été aussi dynamique et positif depuis longtemps, ce n'est pas le cas du 3e décan qui aura des difficultés à communiquer toute la semaine. La dissonance entre Mercure et Saturne peut en effet vous empêcher de vous exprimer, ou même de vous déplacer. Un proche peut être un gros souci...

Poissons

Après une séquence difficile pour le 3e décan, c'est le repos du guerrier. Grâce à Mercure, vous allez pouvoir mieux comprendre et digérer la situation. Probablement grâce à un proche qui vous dira ce que vous avez envie d'entendre ou qui vous donnera des solutions à appliquer pour que ça s'améliore rapidement



