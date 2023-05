L'horoscope du lundi 16 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La dissonance de Saturne sur la pleine Lune vous oblige à être sérieux question finances et à ne pas demander plus que ce dont vous avez réellement besoin. Si vous faites un emprunt par exemple, à la banque ou ailleurs, restez strictement dans les limites de ce dont vous avez besoin, vos chances n'en seront que meilleures.

Taureau

Elle n'est pas terrible cette pleine Lune qui oppose le Soleil Taureau à la Lune Scorpion, les deux en dissonances frustrantes et attristante de Saturne. De plus il y a toujours la conjonction Mars-Neptune qui crée de l'incertitude, du brouillard, ce n'est que le week-end prochain que la conjoncture s'améliorera, surtout 3e décan.

Gémeaux

Les deux luminaires, en Taureau et en Scorpion occupent des secteurs qui peuvent vous ennuyer, mais surtout dans votre tête, votre imagination étant très sollicitée. Vous aurez tendance à voir les choses sous un angle négatif, à les analyser de manière à ne voir que ce qui ne va pas. Seul le 3e décan peut être dans le déni.

Cancer

La pleine Lune devrait vous être favorable, 3e décan, et vous ouvrir des horizons. Mais sa dissonance avec Saturne donne trop de pouvoir à votre gendarme intérieur. Ce qui signifie que vous vous direz " non, je ne peux pas envisager les choses de cette manière, je n'ai pas le droit, il ne faut pas, etc. ". Ne vous freinez pas trop !

Lion

C'est toujours compliqué pour certains natifs et il est possible que cela déteigne sur pratiquement tout le signe. La pleine Lune peut vous donner un sentiment d'échec, alors que la conjonction entre Mars et Neptune vous crée un gros souci sur le plan financier, peut-être parce que, à un moment, vous avez dépensé sans compter.

Vierge

Pour vous aussi la pleine Lune est bien placée et pourrait être épanouissante sans sa dissonance avec Saturne qui la rend privative, et peut-être rabaissante pour le 3e décan. C'est probablement parce que vous vous rendez compte que vous avez été faible, que vous avez accepté une situation que vous n'auriez pas dû laisser s'installer.

Balance

Cette pleine Lune va vous demander des efforts, surtout pour canaliser vos énergies dans le travail ; vous assumez mal vos responsabilités, par fatigue probablement. Et puis il y a aussi une question d'argent qui vous turlupine, nous en parlons depuis quelque temps, à cause du Soleil Taureau et il va falloir vous décider dans ce domaine.

Scorpion

Cette pleine Lune n'est pas la meilleure de l'année pour votre 3e décan, sa dissonance avec Saturne appuie là où ça fait mal, sur votre monde sensible. Vous êtes obligé de mettre de solides limites à votre monde émotionnel pour le pas être débordé. Peut-être toujours ce problème intime ou familial qui s'éternise...

Sagittaire

Vous ne serez pas très sensible à cette pleine Lune, vous risquez juste d'être un peu fatigué, de ne pas avoir votre forme habituelle, peut-être par manque de sommeil. Quelque chose vous travaille intérieurement et cela vous empêche de vous endormir, ou d'avoir des nuits reposantes ? Mais c'est juste pour le 3e décan.

Capricorne

Vous n'avez rien à craindre de la pleine Lune, attendez juste que les freins se desserrent. Faire preuve de patience n'a jamais été et ne sera jamais une épreuve pour vous. La patience est justement une qualité que l'on peut vous envier et si l'un de vos projets n'est pas réalisable pour le moment, ça viendra d'ici peu.

Verseau

Pour vous, la pleine Lune n'est vraiment pas top, 3e décan, c'est sa dissonance avec Saturne qui est en cause car elle vous donne le sentiment de ne pas être à la hauteur, voire d'être en échec pour certains natifs. Il faut peut-être que vous envisagiez sérieusement un changement dans votre boulot, il est probablement inéluctable.

Poissons

La conjoncture vous est plus favorable qu'on pourrait le penser car, avec Mars/Neptune les limites manquent, alors que la pleine Lune et Saturne vous en posent. Ce qui signifie que vous ne pourrez pas accepter certaines influences nocives, ou de rester en état de dépendance. Vous en prendrez conscience.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info