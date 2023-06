L'horoscope du lundi 13 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La répartie ne vous manque pas, surtout lorsque Mercure occupe les Gémeaux. Vous risquez même de parler un peu trop vite et de dire ce qu'il ne faut pas dire. C'est le problème de Mercure Gémeaux, elle est trop bavarde et même indiscrète. Mais votre idée de base, c'est de faire rire, même si c'est aux dépends d'autrui.

Taureau

Si, comme je vous le disais hier, une histoire d'argent vous prend la tête, le retour de Mercure en Gémeaux va vous permettre d'entamer une discussion à ce propos. Cela se fera entre aujourd'hui et le jeudi 23, mercredi et dimanche étant les jours les plus propices, surtout mercredi parce que vos arguments feront mouche.

Gémeaux

Son premier passage date de début mai, une proposition reçue à cette période pourrait revenir sur le tapis et Mercure étant directe, la réponse devrait être positive (1er décan). Cela dit, cela dépend des aspects de la planète dans votre thème natal, si elle recevait des dissonances, les choses peuvent être plus compliquées que prévu.

Cancer

Vous aviez peut-être eu un problème de santé, ou c'est la santé d'un proche qui vous avait contrarié début mai. Il semble que cela revient maintenant sur le tapis. S'il est question de santé, un traitement peut faire son effet... Mais il peut aussi s'agir d'un problème de communication qui va pouvoir être réglé sous peu.

Lion

Les influx de Mercure sont positifs, puisqu'elle va se relier à Jupiter. Si vous êtes du 1er décan, vous pouvez vous attendre à une bonne nouvelle à propos d'un projet. Celui-ci pourrait trouver un investisseur, à moins que vous n'ayez été contacté pour un job début mai et que vous n'en ayez plus eu de nouvelles jusqu'à maintenant.

Vierge

Mercure revient au zénith de votre thème et il est possible que vous soyez un peu trop sévère avec vos collègues, ou alors avec vos enfants s'ils sont adolescents. C'est-à-dire que vous saurez ce qu'ils doivent faire et que vous les pousserez, selon vous, dans la bonne direction. Il y aura une discussion à aborder, il faudra convaincre.

Balance

En bonne position, Mercure facilite vos échanges et surtout ceux qui concernent un contrat ou une association. Mettez les choses au clair, avec un avocat si besoin. Mais de toute manière, si vous êtes du 1er décan, vous aurez obtenu gain de cause d'ici jeudi prochain, même s'il s'agit d'un problème juridique.

Scorpion

Avec Mercure en Gémeaux, vous aurez l'humour vache ! Mais vous serez drôle et pour cela, il vous sera beaucoup pardonné. Néanmoins, évitez de blesser les autres. Ce Mercure n'est pas très gentil, la planète peut même être agressive et vous aussi, mais de manière passive. Votre gentillesse apparente empêchera toute riposte.

Sagittaire

A partir d'aujourd'hui, 1er décan, Mercure s'oppose à vous jusqu'au jeudi 23. Vous pourrez négocier, ouvrir le dialogue, et si vous restez dans l'altérité, ça se passera bien. C'est-à-dire que vous avez intérêt à reconnaître que l'autre peut avoir raison, que ses arguments sont aussi valables que les vôtres ; ce qui peut vous contrarier !

Capricorne

Mercure est à sa place, elle occupe un secteur où vous pouvez utiliser votre sens critique autant que vous le désirez. Mais vos proches risquent de s'en plaindre ! D'autant plus que vous aurez un ton un peu sec et que vous aurez l'air totalement indifférent à leur réaction. Vous trouverez leur attitude un peu infantile !

Verseau

1er décan, ce Mercure des Gémeaux va vous valoir des tonnes compliments, vous serez fier de ce que vous aurez réalisé et vous ne devez pas hésiter à vous en vanter. A vous attribuer la paternité du projet, tout en reconnaissant que c'est sûrement un travail d'équipe. A moins que seul votre génie vous ait permis de réussir.

Poissons

Né en février, vous pourriez avoir des nouvelles d'un proche avec lequel vous n'aviez pas échangé depuis longtemps. Un coup de téléphone ou un mail. Étant donné que Mercure revient à ses positions de début mai, peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez rencontré, ou revu, et dont vous n'aviez plus de nouvelles.

