L'horoscope du jeudi 9 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il y a de l'émotion dans l'air et, de votre part, une tendance à réagir de manière instantanée, sans réfléchir aux conséquences (2e décan). Mais prenez votre temps ! Cela ne va pas vous mettre hors-jeu, à moins qu'il ne s'agisse d'une occasion en or à saisir. Dans ce cas, évidemment, il faut réagir vite pour être le premier sur le coup.

Taureau

Vous saurez rester zen face à la mauvaise humeur d'un proche ou même d'un collègue. Et vous aurez raison, ce n'est pas en réagissant avec colère que cela calmera la personne en question. Rien ne désarme plus qu'un sourire et si vous n'arrivez à rien, le mieux est encore de tourner le dos et de partir.

Gémeaux

La Lune et Mars s'opposent, mais en bon aspect avec vous. Aussi votre rapidité à réagir, votre mobilité seront accentuées ; on vous en fera d'ailleurs le compliment. La journée est de celles qui sont remplies de petits événements insignifiants mais valorisants pour vous et pour votre amour-propre. Avec des jaloux autour de vous.

Cancer

Vous serez peut-être dérangé par la dissonance Lune/Mars parce que vous serez trop émotif et surtout trop réactif. Vous partirez au quart de tour à la moindre petite remarque. Heureusement que Vénus veille et qu'un bon aspect de sa part est en cours et ne peut que calmer le jeu. Un/e ami/e vous ramènera à la raison.

Lion

2e décan, vous aurez de bonnes idées et probablement une aide pour contrer les attaques d'Uranus qui crée la situation instable que vous connaissez depuis un an. Elle se terminera l'année prochaine mais en attendant (né après le 8/8) il vous faut trouver des idées pour vous adapter et revenir à une situation plus équilibrée.

Vierge

Lune et Mars s'opposent dans des secteurs financiers de votre zodiaque. N'agissez surtout pas impulsivement dans le domaine de l'argent, la colère pourrait vous faire réagir trop rapidement alors que vous êtes quelqu'un qui est sensé réfléchir avant d'agir (2e décan, aujourd'hui). 3e décan, votre intellect est puissant ces jours-ci.

Balance

Dans votre signe, la Lune s'oppose à Mars et si vous êtes du 2e décan, vous serez tenté d'agir ou de réagir sous le coup de l'émotion, ce qui n'est jamais une très bonne chose. Donnez-vous le temps de la réflexion, cela vous permettra d'élaborer une stratégie qui sera nettement plus efficace qu'une réaction incontrôlée.

Scorpion

2e décan, c'est votre secteur du travail et du quotidien qui est impacté par Mars et sa dissonance avec la Lune. Vous serez un peu trop susceptible, avec vos collègues ou ceux que vous fréquentez quotidiennement. Vénus étant elle aussi opposée à vous, quelqu'un saura vous calmer et vous conseiller le bon comportement.

Sagittaire

Instinctivement, vous saurez comment réagir pour écarter un ou une rivale et faire taire sa jalousie. Vous êtes très habile par moments et si vous " sentez " ce que vous devez faire, ce n'est pas le fruit de vos réflexions. A moins que l'âge ne vous ait permis d'acquérir une sagesse que vous n'aviez pas dans votre jeunesse.

Capricorne

Un incident vite oublié sera au centre de vos préoccupations, 2e décan. Vous aurez le sentiment qu'on vous met des bâtons dans les roues et que vous ne pouvez pas faire autrement que de réagir avec force. Cependant, cela ne vous est pas conseillé et d'ailleurs l'un de vos proches, attentif à vos besoins, saura vous en convaincre.

Verseau

La conjoncture du jour est bonne pour vous et vous invite à vous exprimer en toute franchise ; vous avez peut-être un entretien à passer, ou quelque chose à dire à l'un de vos proches ? Vous ne prendrez pas de gants et vous aurez raison, car cela n'arrangerait rien : si votre interlocuteur est difficile, soyez difficile vous aussi.

Poissons

Ne vous mettez pas la tête à l'envers parce que vous recevez une facture au courrier ou même une injonction à payer ce que vous n'avez pas pu payer il y a quelque temps. Ne laissez surtout pas le courrier de côté, appelez, manifestez-vous, demandez des délais. Et si vous avez des achats à faire, attendez un peu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info