L'horoscope du jeudi 8 décembre 2022

Bélier

Les aspects du jour peuvent avoir des répercussions dans deux domaines. Celui des émotions, que vous ressentirez parfois de manière excessive, ou celui de l'argent où il y aura aussi de l'excès, des dépenses en trop par exemple. Cela ne devrait concerner que le 3e décan sauf si vous avez une autre planète (il y en a 10 avec le Soleil) qui est reliée à la conjoncture de ce jeudi.

Taureau

Vous aurez le sentiment, 3e décan surtout, que votre argent est englouti dans des dépenses que vous ne contrôlez pas. Cela dit, la situation économique du pays peut avoir des répercussions sur vos économies personnelles, notamment sur ceux du 3ème décan. Mais vous pouvez tous en avoir des échos, la pleine Lune d'aujourd'hui étant concentrée sur l'argent.

Gémeaux

2e et 3e décan, la pleine Lune vous regardant, vous ne pourrez pas cacher votre énervement face à une situation qui part un peu dans tous les sens. Si c'est personnel, c'est du côté des émotions, des sentiments que quelque chose se jouera et vous en êtes tout perturbé. Mais ça peut aussi être du côté de l'argent, de certaines dépenses obligatoires qui déséquilibrent votre budget.

Cancer

La pleine Lune met l'accent sur les secteurs liés au travail et à la forme. Peut-être que vous vous demandez si votre travail n'est pas trop pénible et s'il est bon pour votre santé de bosser dans ces conditions ? Vous vous interrogez aussi sur la possibilité de voir le médecin et de lui demander un arrêt de travail parce que vous êtes épuisé. Apparemment, on vous en demande trop…

Lion

Même en dissonance avec Mars, la pleine Lune d'aujourd'hui vous est favorable car elle booste les changements, surtout ceux que vous refusiez jusqu'à présent ! Vous ne pouvez que réfléchir, sous cette conjoncture, à la nécessité de vous adapter à la nouveauté, notamment 2e décan. Oui, cela peut se révéler vexant et vous obliger à vous interroger sur votre valeur…

Vierge

Ce n'est pas la meilleure pleine Lune de l'année pour vous ! Elle est en colère, ou plutôt c'est vous qui l'êtes si vous êtes du 2e décan. Ce n'est pas nouveau, mais disons que la pleine Lune est très lumineuse et qu'elle met fortement l'accent sur les raisons de votre colère, de celle d'un parent, d'un enfant ou de votre boss... En tout cas de quelqu'un qui est important à vos yeux.

Balance

À priori, la pleine Lune est positive pour votre 2ème décan, mais comme elle est en dissonance avec Mars, on ne sait jamais. Il y a du conflit dans l'air, pas pour vous, mais vous pouvez en être le témoin et, éventuellement, vouloir mettre votre grain de sel pour arranger les choses. Cela ne vous est pas conseillé, laissez ceux qui s'écharpent régler leur problème. Vous n'en faites pas partie (du problème).

Scorpion

La pleine Lune d'aujourd'hui regarde votre 2e décan et comme elle est en dissonance avec Mars, une de vos planètes maîtresses, il se peut que vous soyez dans l'obligation d'agir, de prendre une décision en étant sous pression, alors que vous auriez préféré avoir plus de temps... Par ailleurs, le 3e décan pourrait avoir quelques émotions fortes, mais pas désagréables.

Sagittaire

La Lune et Vénus, dans votre signe, se fâchent avec Jupiter. Il va falloir vous méfier d'une tendance à en vouloir plus : d'amour, d'argent, d'écoute... Rien ne vous arrêtera dans votre besoin de ressentir du plaisir et d'avoir ce que vous avez envie d'avoir (3e décan). 2e décan, la pleine Lune est pile en dissonance avec Mars, il y a de grandes chances pour qu'un conflit continue à vous perturber.

Capricorne

Vous risquez d'être perturbé pendant quelques heures par une pleine Lune qui provoque de la dispersion, ce qui vous empêchera donc de vous concentrer sur ce que vous faites ; votre travail, probablement ! Toutefois, sur le plan personnel, certains pourraient se poser des questions sur les sentiments qu'ils éprouvent pour un/e collègue, ou pour une personne qu'ils croisent régulièrement.

Verseau

3ème décan, la pleine Lune se révèle être un bon aspect avec vous, surtout si vous faites partie des Verseau saturniens, nettement plus réservés que les autres. Trop même : la conjoncture vous dit de vous lâcher un peu, de vous laisser aller, en dépit de la présence de Saturne qui joue les moralisatrices et vous souffle que vous n'avez pas le droit d'être léger, sous peine de vous en sentir coupable.

Poissons

3e décan vous pourriez être très touché, très ému par quelqu'un de la famille ou par votre conjoint. Il ou elle ne va peut-être pas très bien, et vous êtes là pour lui/elle. C'est dans votre ADN, vous avez besoin de vous sentir utile, de vous dévouer à ceux que vous aimez. En revanche, avec la pleine Lune, le 2e décan ressentira de la colère ou verra un ancien conflit réapparaître.

